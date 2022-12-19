Verstappen, 2022 sezonundaki en kötü üç yarışını açıkladı
İki kez Dünya Şampiyonu Max Verstappen, 2022 sezonunda planladığı gibi gitmeyen üç yarış hafta sonunu açıkladı.
Bahreyn ve Avustralya'da finiş göremeyen Dünya Şampiyonu; bunlara rağmen Monako, Silverstone ve Singapur'u yılın en kötü üç hafta sonu olarak seçti.
Monako'daki sıralama turlarında Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in spin atmasının ardından son hızlı turunu tamamlayamadı ve dördüncü sırada kaldı. Bu durumun sezonun ilerleyen noktalarında pilotlar arasında takım içi gerginliğe neden olduğu düşünülüyor.
Silverstone'daki yarışın başlarında Verstappen, pist üstündeki bir parçanın üzerinden geçmesi sebebiyle taban hasarı aldı ve liderken puan sıralamasında alt sıralara düştü. Singapur sıralama turlarında ise aracına az yakıt doldurulması sebebiyle dördüncü sırada kaldı.
Ancak sezonun genel olarak ne kadar iyi geçtiği göz önüne alındığında, Hollandalı pilotun 2022 sezonunda çok az kötü geçen yarışı mevcut.
Viaplay'in F1 Talks programına konuşan Verstappen, resmi web sitesinden alıntılanan açıklamasında, "En kötü yarışlarım olarak Monaco, Silverstone ve Singapur'u seçerdim. Özellikle Singapur berbat bir hafta sonuydu, her şey ters gitti."
"Cuma günü aracın ayarlanması ve aracın çalıştırılmasıyla ilgili sorunlardan, sıralama turlarında yeterli yakıt olmaması ve yarışa kadar her şey ters gitti. Bazen böyle hafta sonları yaşarsınız, Singapur unutulacak bir hafta sonuydu." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Verstappen, 2022 sezonundaki 22 yarışın 15'ini kazanarak bir Formula 1 sezonunda alınabilecek en fazla zafer rekorunu kırdı. Ayrıca 146 puan farkla ve sezon bitimine birkaç yarış kala şampiyonluğu elde etti.
Üst üste kazandığı iki şampiyonluk ve 35 kariyer zaferi onu F1 tarihinin en başarılı pilotları arasına soktu, ancak Red Bull pilotu şu anda hayatın onun için birkaç yıl öncesinden çok farklı olduğunu düşünmüyor.
Dünya Şampiyonu olduğundan beri onun için neyin değiştiği sorulduğunda, "Genel olarak pek bir şey değişmedi."
“Sadece şampiyonluk kazanma ihtiyacım ortadan kalktı çünkü F1'deki tüm hedeflere ulaştığımı hissettim."
“O zaman da söylediğim gibi, bundan sonra gelecek her şey bonus. Bu muhtemelen üzerinizdeki baskıyı biraz azaltıyor ama bunu motivasyonunuzu kaybetmekle karıştırmayın."
“Bir kez zirveye çıktığınızda ve o kazanma hissine sahip olduğunuzda, bunu sürdürmek istersiniz: Piste her çıktığımda kazanmak istediğimi biliyorum."
“Bunun için gerçekten çok çalışıyorum, ancak sonrasında eve döndüğümde; F1'de başardıklarımızdan dolayı biraz daha rahat oluyorum." dedi.
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