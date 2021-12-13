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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Verstappen, 2022 F1 sezonunda 1 numara ile yarışacak!

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunda 1 numara ile yarışacağını doğruladı.

Verstappen, 2022 F1 sezonunda 1 numara ile yarışacak!

Red Bull pilotu, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turunda, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geçmiş ve hem yarışı hem de şampiyonluğu kazanmıştı.

Yakaladığı ilk şampiyonluk Verstappen'in, önümüzdeki sezon istemesi halinde #1 ile yarışabileceği anlamına geliyor. Bu numara, kurallar gereği sadece, bir önceki sezon şampiyon olmuş isim tarafından alınabiliyor.

Verstappen, F1'de yarışmaya başladığı ilk günden bu yana #33 ile yarıştı fakat birkaç hafta önce, eğer şampiyonluğu kazanırsa, gelecek yıl #1 ile yarışacağını söyledi.

Pazar günü şampiyon olan ve Mercedes'in 2014'ten bu yana yakaladığı şampiyonluk serisine son veren Hollandalı pilot, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, gelecek yıl #1 ile yarışacağını açıkladı.

Verstappen, şöyle konuştu: "Evet, 1 numara ile yarışacağım. Bunu hayatınızda kaç kez yapabilirsiniz ki? Bilmiyorum, belki de hayatımda 1 numara ile yarışabileceğim tek zaman budur."

"Bence bu, en iyi numara ve kesinlikle aracıma koyacağım."

Böylelikle Verstappen, Sebastian Vettel'den bu yana #1 ile yarışan ilk sürücü olacak. Alman pilot, 2013 şampiyonluğunun ardından, 2014'te #1 ile yarışmıştı. O günden bu yana kimse 1 numarayı almadı.

Vettel was the last F1 driver to use #1 back in 2014

Vettel was the last F1 driver to use #1 back in 2014

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Hamilton, yakaladığı şampiyonluklara rağmen hep kendi numarası olan 44'e sadık kalırken, Nico Rosberg de 2016'da yaşadığı şampiyonluktan sonra emekli olduğu için #1 ile yarışamadı.

Alfa Romeo F1'e yeni katılan Guanyu Zhou, yeni sezonda #24 ile yarışacağını açıklarken, Williams'la F1'e dönen Alexander Albon da 23 numarayı kullanacak.

2022 F1 - Sürücü numaraları:

1. Max Verstappen (Red Bull)
3. Daniel Ricciardo (McLaren)
4. Lando Norris (McLaren)
5. Sebastian Vettel (Aston Martin)
6. Nicholas Latifi (Williams)
9. Nikita Mazepin (Haas)
10. Pierre Gasly (AlphaTauri)
11. Sergio Perez (Red Bull)
14. Fernando Alonso (Alpine)
16. Charles Leclerc (Ferrari) 
18. Lance Stroll (Aston Martin) 
22. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
23. Alexander Albon (Williams)
24. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)
31. Esteban Ocon (Alpine)
44. Lewis Hamilton (Mercedes)
47. Mick Schumacher (Haas)
55. Carlos Sainz Jr (Ferrari)
63. George Russell (Mercedes)
77. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

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