Verstappen, 2022 F1 sezonunda 1 numara ile yarışacak!

Red Bull pilotu, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turunda, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geçmiş ve hem yarışı hem de şampiyonluğu kazanmıştı.

Yakaladığı ilk şampiyonluk Verstappen'in, önümüzdeki sezon istemesi halinde #1 ile yarışabileceği anlamına geliyor. Bu numara, kurallar gereği sadece, bir önceki sezon şampiyon olmuş isim tarafından alınabiliyor.

Verstappen, F1'de yarışmaya başladığı ilk günden bu yana #33 ile yarıştı fakat birkaç hafta önce, eğer şampiyonluğu kazanırsa, gelecek yıl #1 ile yarışacağını söyledi.

Pazar günü şampiyon olan ve Mercedes'in 2014'ten bu yana yakaladığı şampiyonluk serisine son veren Hollandalı pilot, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, gelecek yıl #1 ile yarışacağını açıkladı.

Verstappen, şöyle konuştu: "Evet, 1 numara ile yarışacağım. Bunu hayatınızda kaç kez yapabilirsiniz ki? Bilmiyorum, belki de hayatımda 1 numara ile yarışabileceğim tek zaman budur."

"Bence bu, en iyi numara ve kesinlikle aracıma koyacağım."

Böylelikle Verstappen, Sebastian Vettel'den bu yana #1 ile yarışan ilk sürücü olacak. Alman pilot, 2013 şampiyonluğunun ardından, 2014'te #1 ile yarışmıştı. O günden bu yana kimse 1 numarayı almadı.

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images