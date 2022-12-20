Verstappen: "2022 sezonu hakkında ciddi şüphelerim vardı"

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2022, Verstappen'in kırdığı rekorlar sayesinde Formula 1'de herhangi bir pilotun en baskın olduğu sezonlardan biri olarak tarihe geçecek.

Verstappen, 15 Grand Prix galibiyeti ve 2 Sprint galibiyeti aldı. 454 puan toplayarak Lewis Hamilton'ın 2019 rekorunu 41 puanla kırdı.

Hollandalı pilot son 11 yarışın 9'unu kazanarak Alberto Ascari, Jim Clark, Mika Hakkinen ve Fernando Alonso gibi isimlerin ardından iki kez Dünya Şampiyonu oldu.

Charles Leclerc ve Ferrari'nin sezona güçlü başlangıçlarının ardından yaşadıkları gerilemeyle Verstappen'in şampiyonluk mücadelesindeki ana rakibi saf dışı kalmış oldu.

Scuderia'nın güçlü başlangıcı, Red Bull'un güvenilirlik endişeleri ve aracın aşırı ağır olması nedeniyle en zayıf olduğu döneme denk geldi. Bu zayıflık, Adrian Newey ve ekibinin 2021'de Hamilton'a karşı verilen şampiyonluk mücadelesinde son ana kadar araç üzerinde geliştirme yapmaya devam ettikleri için, RB18 üzerinde çalışmaya nispeten geç başlamalarından da kaynaklandı.

RacingNews365.com'a özel bir röportaj veren Verstappen'in 2022 sezonu için yaşadığı şüphelerin sebebi buydu.

Max Verstappen, Christian Horner, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Şampiyonluğunu koruma konusunda endişelenip endişelenmediği sorulduğunda Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse, bu çok büyük bir soru işaretiydi."

"Yeni düzenlemeler nedeniyle, nerede olacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yoktu."

"Rüzgar tünelinde ve hesaplamalarda her şey iyi görünüyordu ama diğerlerinin ne bulduğunu bilmiyorsunuz. 'Kaçırdığımız bir numara mı buldular?' diye düşünüyorduk."

"Bahreyn'de [sezon öncesi fotoğraf çekimi için] araçlar piste çıktığında çok farklı fikirler vardı ve 'Doğru şeyi mi yaptık?' dedik."

"Başlangıçtaki sorunumuz aşırı kilolu olmamızdı, bu yüzden aracın gerçek potansiyelini gösteremedik. Ancak zamanla bundan kurtulduk ve araç gerçekten canlandı."

"Güncellemeler çok yardımcı oldu, ancak araca esas yardımcı olan kilo vermekti." dedi.

2022 sezonunun en büyük faktörlerinden biri, yeni zemin etkisi düzenlemelerinin bir parçası olarak otomobilleri etkileyen yunuslama sorunu oldu.

Mercedes gibi takımlar bu durumdan kötü etkilenirken Red Bull, Newey'nin 1980'lerdeki spor otomobil ve IndyCar günlerinde zemin efektleri konusundaki deneyimi sayesinde nispeten bu sorunu yaşamadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates at the end of the race Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen bu konuda, "Bazı takımların çözmesi gereken birkaç sorun daha vardı, biz ise aşağı yukarı sadece ağırlık azaltmaya ve performansa odaklanabiliyorduk."

"Fakat bu ağırlık sorunu gerçekten beklenmedikti."

"Bunu çözmek pahalıydı ve bu da bütçe sınırıyla ilgili sorun teşkil ediyordu."

"Belirli güncellemeleri zaten hesaplamışsınızdır ve aniden ağırlık azaltmaya yönelmeniz gerekir. Ayrıca bunu nerede yapacağınızı bulmak kolay değildir." dedi.

Verstappen hem Bahreyn'deki sezon açılışında hem de Avustralya'daki üçüncü turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı ancak Hollandalı, sorunların RB18'in aşırı ağır olmasıyla bağlantılı olmadığı konusunda kararlı.

Verstappen, "O zamanlar araçta ağırlığı azaltacak herhangi bir şeyimiz yoktu."

"Güncellemeler için birkaç hafta beklememiz gerekti."

"Dürüst olmak gerekirse, testlerde neredeyse hiç sorun yaşamadık ve [sezonda] yaşadığımız tüm sorunlar gerçekten beklenmedikti."

"Neden olduğunu o sırada tam olarak açıklayamadığımız bir şeydi, ama neyse ki takım bunları çok hızlı bir şekilde çözdü." dedi.