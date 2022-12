Verstappen: "2022 sezonu hakkında ciddi şüphelerim vardı"

2022, Verstappen'in kırdığı rekorlar sayesinde Formula 1'de herhangi bir pilotun en baskın olduğu sezonlardan biri olarak tarihe geçecek.

Verstappen, 15 Grand Prix galibiyeti ve 2 Sprint galibiyeti aldı. 454 puan toplayarak Lewis Hamilton'ın 2019 rekorunu 41 puanla kırdı.

Hollandalı pilot son 11 yarışın 9'unu kazanarak Alberto Ascari, Jim Clark, Mika Hakkinen ve Fernando Alonso gibi isimlerin ardından iki kez Dünya Şampiyonu oldu.

Charles Leclerc ve Ferrari'nin sezona güçlü başlangıçlarının ardından yaşadıkları gerilemeyle Verstappen'in şampiyonluk mücadelesindeki ana rakibi saf dışı kalmış oldu.

Scuderia'nın güçlü başlangıcı, Red Bull'un güvenilirlik endişeleri ve aracın aşırı ağır olması nedeniyle en zayıf olduğu döneme denk geldi. Bu zayıflık, Adrian Newey ve ekibinin 2021'de Hamilton'a karşı verilen şampiyonluk mücadelesinde son ana kadar araç üzerinde geliştirme yapmaya devam ettikleri için, RB18 üzerinde çalışmaya nispeten geç başlamalarından da kaynaklandı.

RacingNews365.com'a özel bir röportaj veren Verstappen'in 2022 sezonu için yaşadığı şüphelerin sebebi buydu.

Şampiyonluğunu koruma konusunda endişelenip endişelenmediği sorulduğunda Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse, bu çok büyük bir soru işaretiydi."

"Yeni düzenlemeler nedeniyle, nerede olacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yoktu."

"Rüzgar tünelinde ve hesaplamalarda her şey iyi görünüyordu ama diğerlerinin ne bulduğunu bilmiyorsunuz. 'Kaçırdığımız bir numara mı buldular?' diye düşünüyorduk."

"Bahreyn'de [sezon öncesi fotoğraf çekimi için] araçlar piste çıktığında çok farklı fikirler vardı ve 'Doğru şeyi mi yaptık?' dedik."

"Başlangıçtaki sorunumuz aşırı kilolu olmamızdı, bu yüzden aracın gerçek potansiyelini gösteremedik. Ancak zamanla bundan kurtulduk ve araç gerçekten canlandı."

"Güncellemeler çok yardımcı oldu, ancak araca esas yardımcı olan kilo vermekti." dedi.

2022 sezonunun en büyük faktörlerinden biri, yeni zemin etkisi düzenlemelerinin bir parçası olarak otomobilleri etkileyen yunuslama sorunu oldu.

Mercedes gibi takımlar bu durumdan kötü etkilenirken Red Bull, Newey'nin 1980'lerdeki spor otomobil ve IndyCar günlerinde zemin efektleri konusundaki deneyimi sayesinde nispeten bu sorunu yaşamadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates at the end of the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images