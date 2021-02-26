Verstappen, 2022 Mercedes iddiaları yerine 2021'e odaklanıyor

Mercedes, uzun süren bekleyişin ardından Hamilton ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu ancak bu anlaşmanın sadece bir senelik olması, Hamilton'ın 2021 sonrası takımdaki geleceğinin sorgulanmasına neden oldu.

Bu gelişmenin ortaya çıkmasının ardından Verstappen'in Mercedes'e geçebileceği iddiaları hız kazandı.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Hamilton'ın ayrılması halinde Verstappen'in Mercedes'in listesinin başında yer alacağını kabul etti ancak Hollandalı pilotla olan bağlarının çok güçlü olduğunu söyledi.

Verstappen, bu iddiaların sorulması üzerine sadece kendisine ve 2021 sezonuna odaklandığını belirtti.

Verstappen, "Günün sonunda, Lewis'in ne yapacağını bilmiyorum. Ancak ben sadece kendime odaklanıyorum. Bu seneye ve başarılı olmaya çok odaklanmış durumdayım."

"Henüz sezonun erken bir dönemindeyiz, aracımız daha ilk kez piste çıktı. Bu yüzden bu aşamada bu tür şeyleri gerçekten düşünmüyorum." dedi.

Verstappen'in Red Bull'la olan mevcut anlaşması normalde 2023 sonunda bitiyor ancak takım patronu Horner, anlaşmada takımın performansıyla alakalı bir madde olduğunu kabul etmişti.

Honda, 2021 sonunda Formula 1'den ayrılacak olsa da Red Bull motor haklarını alarak aynı güç ünitesini kullanmaya devam edecek.

Verstappen, Honda anlaşmasının kendisi için pek bir şey ifade etmediğini söyledi.

Verstappen, "Bu heyecan verici bir şey ancak aynı zamanda ben şu anda ona pek odaklanmıyorum."

"Anı yaşıyoruz ve öncelikle bu sene iyi bir sezon geçirmeye çalışacağız. Zeki insanlar arka planda motorla alakalı bu tür işlerle ilgileniyorlar." dedi.