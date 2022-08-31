Verstappen 2022 F1 şampiyonluğunu ne zaman kazanabilir?
Max Verstappen'in geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen Belçika GP'yi kazanıp en yakın rakibiyle puan farkını 93'e çıkarmasının ardından artık Verstappen'in şampiyonluğu kazanıp kazanamayacağı değil ne zaman şampiyonluğu kazanabileceği konuşulmaya başlandı.
Verstappen'in 14. sıradan başladığı yarışı kazanmasının ardından Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, "Şampiyonluğun Avrupa'da tamamlanacağı bir durumdayız" diyerek bunu vurgulamıştı.
Matematiksel açıdan bu mümkün olmasa da, Wolff'un abartılı yorumu belki de Verstappen'in performansının rekabet için ne kadar moral bozucu olduğunun bir sonucuydu.
Sezonun bitmesine 8 yarış kaldı ve Brezilya'daki Sprint yarışı ile kazanılabilecek maksimum 216 puan bulunuyor. Verstappen'in en yakın rakibi, takım arkadaşı Sergio Perez ile 93, Ferrari pilotu Charles Leclerc ileyse 98 puan farkı bulunuyor.
Bu sezon, geçen sene olduğu gibi bir şampiyonluk mücadelesi olmayacak gibi duruyor. Bu saatten sonra Verstappen'in yapması gereken tek şey, son 8 yarışta 4 galibiyet alması.
Max Verstappen dominated in Belgium after starting from the 14th grid spot.
Photo by: Red Bull Content Pool
Verstappen'in şampiyonluğu en yakın ilan etme fırsatı Singapur'da yani sezonun bitmesine 5 yarış kala olacak. Bunun için Verstappen'in sıradaki Zandvoort, Monza ve Singapur yarışlarını kazanması, Perez ve Leclerc'in ise tek bir puan dahi almaması gerekiyor. Böyle bir şey olursa, Verstappen'in hızlı tur puanlarını da alacağını varsayıyoruz ve durum aşağıdaki gibi oluyor:
1. Senaryo: Verstappen kazanıp, ana rakipleri yarış dışı kalıyor
|YARIŞ
|BEL
|HOL
|İTA
|SİN
|JAP
|ABD
|MEK
|BRE
|ABU
|Kalan Puan
|216
|190
|164
|138
|112
|86
|60
|26
|Verstappen
|284
|310
|336
|362
|Perez'le fark
|93
|119
|145
|171
|Leclerc'le fark
|98
|124
|150
|176
Yukarıdaki hesaplama en ekstrem durum içindi. Verstappen Spa'da bu sezonki 9. yarış galibiyetini aldı. Red Bull'un sezonun kalan kısmında en hızlı araca sahip olduğu senaryosu üzerinden devam ediyoruz.
Verstappen sıradaki 3 yarışı - Zandvoort, Monza, Singapur - kazanıp üçünde de en hızlı turu atarsa ve Perez tüm bu yarışları ikinci sırada tamamlarsa, iki pilot arasındaki fark 3 yarış sonra 117'ye çıkacak ve kalan toplanabilecek puan sayısı 138 olacak.
Ancak sıradaki 4. yarış yani Japonya yarışı tamamlandığında, geride kazanılabilecek maksimum puan sayısı 112'ye düşecek. Bu durumda en yakın pilot olan Perez'in şampiyonluk mücadelesini sürdürebilmesi için takım arkadaşını o 4 yarış içerisinde en az bir kez 1 ve 2. sırada olduğundan daha farklı mağlup etmesi gerekecek. Aksi takdirde Verstappen Suzuka'da şampiyon olacak.
2. Senaryo: Verstappen kazanıyor, Perez 4 kez 2., Leclerc 3. oluyor
|YARIŞ
|BEL
|HOL
|İTA
|SİN
|JAP
|ABD
|MEK
|BRE
|ABU
|Kalan Puan
|216
|190
|164
|138
|112
|86
|60
|26
|Verstappen
|284
|310
|336
|362
|388
|Perez'le fark
|93
|101
|109
|117
|125
|Leclerc'le fark
|98
|109
|120
|131
|142
Yukarıdaki mantık Leclerc'e de uyuyor ve Leclerc muhtemelen Perez'e göre Verstappen'den daha fazla puan çalabilir.
Şampiyonluk mücadelesinin Austin'e taşınabilmesi için, Japonya'dan sonra hem Perez hem de Leclerc'in ya da ikisinden birisinin Verstappen'le puan farkının 112'den daha az olması gerekiyor. 112 puan farkı olması halinde ise Verstappen, galibiyet fazlasıyla şampiyonluğunu ilan edebilir.
Verstappen, şu an sahip olduğu puan farkını birkaç yarış bu seviyede koruyabilirse, bu durumda Amerika yarışından itibaren her an şampiyon olma fırsatına sahip olabilir. Amerika'da 86, Meksika'da 60, Brezilya'da ise 26 puan farkı olması halinde Verstappen ikinci dünya şampiyonluğunu kazanacak.
Verstappen'in büyük puan farkına rağmen Christian Horner, kendilerini kaptırmamaları gerektiğini söylüyor.
Horner, "Şampiyonluk tablosuna bakarsak, açıkçası gerçekten sağlıklı görünüyor."
"Ancak işler çok hızlı değişebilir. Bunu daha önce gördük. Avustralya'dan ayrılırken 46 puan gerideydik ancak birkaç yarış sonra durumu tersine çevirebildik."
"Biz gittiğimiz her yarışa ayrı bakmak istiyoruz, bu şekilde puan tablosu zaten kendi kendine oluşacak. Bu yüzden sadece bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz." dedi.
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