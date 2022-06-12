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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen, 2022 F1 aracının ön tarafından daha fazlasını istiyor

Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in kendisine daha fazla tehdit oluşturmaya başladığı bu günlerde, 2022 F1 aracının ön tarafında daha fazla yol tutuşu istediğini kabul etti.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Verstappen, 2022 F1 aracının ön tarafından daha fazlasını istiyor
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Bu sene değişen kurallarla birlikte zemin etkili araçlar spora dönüş yaptı. Bu, araçların sürüş özelliklerinde de değişikliğe neden oldu.

Yeni araçlar daha ağırlar ve zemine daha yakın bir şekilde sürülüyorlar. Geçmişteki gibi öne eğimli araçlar artık yok, bu yüzden yeni araçlar önden kaymaya daha meyilliler ya da daha nötr bir yapıya sahipler.

Verstappen, araç sürüş özellikleri açısından keskin dönüşleri sevmesiyle tanınıyor. Ön tarafı güçlü bir araçla Verstappen, arka tarafta yaşadığı zayıflıkları telafi edebiliyor. Bu özellik geçmişte kendisine avantaj sağlamıştı.

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in ön tarafı daha güçlü araç istediğini kabul etmişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alpine

Azerbaycan GP hafta sonunda Motorsport.com'un sorusunu cevaplayan Verstappen, aracının ön tarafını güçlendirmek için bazı değişiklikler istediğini ancak durumun söylendiği kadar ciddi olmadığını söyledi.

Verstappen, "Checo'nun geçen seneden biraz daha rahat olduğunu kesinlikle görebiliyorum."

"Ben ön tarafın biraz daha güçlü olmasını istiyorum, bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Araç içerisinde rahatsız olduğumu söylemiyorum ancak bu araçlar çok ağır, uzun ve geniş. Ağırlığı da arttı. Daha iyi dönen araç istersiniz çünkü bu sayede virajlarda daha hızlı dönebilirsiniz."

"Böylece sıralamalarda biraz daha fazla zorladığınızda araçtan daha fazlasını alabilirsiniz. Şu anda bunu yapamıyorum."

"Ancak çok dramatik bir durum değil. Buna rağmen 4 yarış kazandım. Bu, geçen sene bu aşamada kazandığımdan daha fazlası. Yani fena değil. Sadece ufak tefek şeylere ince ayar yapmamız lazım." dedi.

Haas pilotu Kevin Magnussen de Verstappen'in görüşünü destekledi ve 2022 araçlarının geçmişteki araçlara göre önden daha fazla kaydığını söyledi.

Magnussen, "Araçların viraj ortasında daha fazla önden kayma yaşadığı konusunda Max'e katılıyorum. Aracımız, eski araçlar gibi dönmek istemiyor." dedi.

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