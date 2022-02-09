Verstappen: "2022 araçlarındaki en büyük problem görüş"

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Red Bull, çarşamba günü gerçekleştirdiği lansmanla 2022 sezonunda mücadele edeceği aracı tanıtan ikinci takım oldu.

Red Bull, lansmanda yeni renk düzenini tanıtsa da, aracın kendisi RB18'den ziyade güncellenmiş FOM gösteri aracıydı. Takım, daha önce açıkladığı üzere araçtaki tüm teknik detayları gizledi ve bundan ötürü de lansman, Red Bull'un araçta takip ettiği teknik yönü anlama açısından pek de faydalı olmadı.

Takıma göre nihai araç, Barselona'daki kış testinden kısa bir süre önceye kadar hazır olmayacak.

Fakat Verstappen, yaptığı simülatör çalışmaları ve toplantıların ardından, 2022 hakkında ilk izlenimlerini paylaştı.

Hollandalı sürücü, yeni aracı sürmek için büyük heyecan duyduğunu söylüyor.

2021 F1 şampiyonu, "Artık direksiyona geri dönmek istiyorum. Biraz boş vaktim vardı ve bataryalarımı doldurduğumu hissediyorum. Oldukça enerjiğim ve sürüş yapmaya hazırım."

"Açıkçası özellikle yeni kurallara geçişte kendinizi fiziksel olarak mümkün olan en iyi şekilde hazırlamanız önemlidir ve kendimi iyi hissediyorum."

"Araca gelirsek, açıkçası ondan tam olarak ne bekleyeceğimizi henüz bilmiyoruz. Araçla ilgili çok fazla bilinmeyen var. Bu yüzden aracı ilk kez piste çıkardığımızda, nasıl davrandığını görmek adına çok heyecanlıyım."

"Bu sezonun en önemli noktası, değişen kurallarla birlikte adaptasyon olacak. Araca alışmak için biraz vakit gerekecek. Durum artık önceki yıllarda olduğu gibi değil. Bu yıldan önce her zaman aracın güncellenmiş halini sürüyorduk."

"Şimdi hissiyat gerçekten farklı olacak ve elbette herkesin nasıl adapte olacağını görmek çok ilginç." dedi.

Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen, üzerinde ekstra baskı olmadığını da ekliyor.

"Bu sezon ekstra baskı hissetmiyorum, her zaman yaptığım şeyi yapacağım çünkü farklı davranmak için herhangi bir neden görmüyorum."

"Her halükarda aracın gerçek hayatta nasıl hissettirdiğini anlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şu anda bunu bilmiyoruz ama ilk kez pit yolundan ayrılmayı ve o ilk turları atmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Verstappen, Red Bull simülatöründe yeni aracı çoktan denedi ve en büyük problemin "görüş" olduğunu söyledi.

Yeni 18 inç jantları işaret eden Verstappen, "Aslında benim için en büyük problem, bu büyük lastikler nedeniyle görüştü."

"Belli başlı dar virajlarda, apeksi iyi şekilde bulmayı zorlaştıran bir durum."

"Sürüş anlamında aracın biraz daha az yol tutuşa sahip olduğunu hissediyorsunuz fakat eninde sonunda buna alışacaksınız. Yani bu tarz kaymalara ve lastik kilitlenmelerine alışabileceğimiz test günlerimiz var."

"Sonunda düzeleceğini düşünüyorum. Bana göre asıl mesele epey farklı olan görüşe alışmak olacak." dedi.