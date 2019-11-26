Verstappen: "Gümüş rengi, kırmızıya tercih ederim"

Max Verstappen'in sözleşmesi 2020 sonunda bitiyor ve ismi 2021 için Mercedes/Ferrari gibi iki büyük takımla anılıyor.

McLaren'ın gelişim kaydetmesi halinde Verstappen'in seçeneklerinden birisi de İngiliz ekip olabilir.

Şu anda Verstappen, özellikle Charles Leclerc'le birlikte en göze çarpan genç yetenekler olarak görülüyor.

Konu hakkında konuşan Christian Horner, "O, inanılmaz bir yetenek. Formula 1'in bu kadar yüksek seviyeli iki sürücüye sahip olması mutluluk verici. Gelecekte harika savaşlar verecekler."

"Lewis de bir süre daha orada olacak. Ayrıca hâlâ oldukça genç olan Sebastian'ın da üstünü çizmiyorum. " dedi.

Verstappen ise sporda pek çok genç yeteneğin yer aldığını söylerken, 2021'le ilgili devam eden spekülasyonların kendisini etkilemediğinin altını çizdi.

Sport Bild'e verdiği demeçte, “Bu, sadece Charles ve benimle ilgili değil. Aynı zamanda Lando Norris de çok yetenekli bir pilot. Gerçekten çok iyi."

"George Russell’ı Williams’ta değerlendirmek çok zor. Fakat bu jenerasyonda şampiyonluk için mücadele edebilecek pek çok kişi var. Özellikle de daha yaşlı olanlar sporu bıraktığında bu olacak." dedi.

Salon duvarı için gümüş boya mı yoksa kırmızı boya mı seçeceği sorusuna, "En sevdiğim renk olan maviyi seçerdim." yanıtını verirken, mavi olmaması halinde neyi seçeceği sorusuna, "O zaman gümüşü seçerdim. Fakat Mercedes ya da Ferrari ile ilgisi yok. Gümüş, bir duvarda kırmızıdan daha iyi görünüyor."

“Söylentileri ve spekülasyonları biliyorum, ama bu beni gerçekten hiç etkilemiyor."

“Neye sahip olduğumu biliyorum ve günün sonunda ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Mümkün olduğunca hızlı sürmem gerekiyor ve bu da bana zevk veriyor." yanıtını verdi.