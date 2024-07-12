Verstappen, 2021 Silverstone kazasından sonra görme problemleri yaşamaya başlamış

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, 2021 Büyük Britanya GP'sinin ilk turunda Copse'ta temas yaşamış, bu temasın ardından Verstappen büyük bir süratle bariyerlere çarpmıştı.

Hastaneye götürülen ve bir dizi kontrolden geçen Verstappen, iki hafta sonra Macaristan'da geri döndü.

Fakat şimdi bu kazanın Verstappen'i önemli oranda etkilediği ortaya çıktı; Şimdiye kadarki en iyi on galibiyeti hakkında The Red Bulletin'e verdiği bir Verstappen, 2021 Silverstone kazasının ardından gözlerinde görüş problemi başladığını açıkladı.

Verstappen, 2021 Amerika GP ilgili görüşlerini paylaştığı sırada şunları söyledi: "Silverstone'daki kazadan bu yana, özellikle tümseğin çok olduğu pistlerde ve pist boyunca çok sayıda reklam tabelasının bulunduğu yerlerde görüş sorunları yaşamaya başladım."

"Bu yarışta (2021 Amerika) sadece Lewis'le değil, aynı zamanda bulanık görüntülerle de mücadele ediyordum. Sanki saatte 300 kilometre hızla sürat teknesi sürmek gibiydi!"

"Bunu size daha önce hiç söylememiştim ama o kadar kötüydü ki aracı kenara çekmeyi ciddi ciddi düşündüm. Yardımcı olan tek şey Lewis'in nefesini ensemde hissettiğim için işime odaklanmaktı."

Verstappen'in kendisine göre en iyi on F1 galibiyeti