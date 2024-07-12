Verstappen, 2021 Silverstone kazasından sonra görme problemleri yaşamaya başlamış
Max Verstappen, 2021 Britanya Grand Prix'sinin açılış turundaki ağır kazanın gözlerine zarar verdiğini açıkladı.
Max Verstappen ve Lewis Hamilton, 2021 Büyük Britanya GP'sinin ilk turunda Copse'ta temas yaşamış, bu temasın ardından Verstappen büyük bir süratle bariyerlere çarpmıştı.
Hastaneye götürülen ve bir dizi kontrolden geçen Verstappen, iki hafta sonra Macaristan'da geri döndü.
Fakat şimdi bu kazanın Verstappen'i önemli oranda etkilediği ortaya çıktı; Şimdiye kadarki en iyi on galibiyeti hakkında The Red Bulletin'e verdiği bir Verstappen, 2021 Silverstone kazasının ardından gözlerinde görüş problemi başladığını açıkladı.
Verstappen, 2021 Amerika GP ilgili görüşlerini paylaştığı sırada şunları söyledi: "Silverstone'daki kazadan bu yana, özellikle tümseğin çok olduğu pistlerde ve pist boyunca çok sayıda reklam tabelasının bulunduğu yerlerde görüş sorunları yaşamaya başladım."
"Bu yarışta (2021 Amerika) sadece Lewis'le değil, aynı zamanda bulanık görüntülerle de mücadele ediyordum. Sanki saatte 300 kilometre hızla sürat teknesi sürmek gibiydi!"
"Bunu size daha önce hiç söylememiştim ama o kadar kötüydü ki aracı kenara çekmeyi ciddi ciddi düşündüm. Yardımcı olan tek şey Lewis'in nefesini ensemde hissettiğim için işime odaklanmaktı."
Verstappen'in kendisine göre en iyi on F1 galibiyeti
|Yarış
|Start pozisyonu
|2016 İspanya GP
|4. sıra
|2018 Meksika GP
|2. sıra
|2019 Avusturya GP
|2. sıra
|2019 Almanya GP
|2. sıra
|2020 70. Yıldönümü GP,
|4. sıra
|2021 Fransa Grand Prix
|1. sıra
|2021 Amerika GP
|1. sıra
|2022 Belçika GP
|14. sıra
|2023 Miami GP
|9. sıra
|2023 Japonya GP
|1. sıra
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