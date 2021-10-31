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Verstappen, 2021 sezonundaki mücadelelerden ilkini kazandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Amerika'daki yarış için pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve sezonun en çok pole alan ismi olarak, bu alandaki mücadeleyi kazanmış oldu.

Verstappen, 2021 sezonundaki mücadelelerden ilkini kazandı

Max Verstappen, 2021 sezonu öncesinde sadece üç pole pozisyonuna sahipti. Ancak geride kalan 17 yarışın ardından pole pozisyonu sayısı 12 oldu.

Hollandalı pilot, RB16B ile şimdiye kadar güçlü bir sezon geçirdi ve 17 yarışın 9'una pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Bu süreçte Lewis Hamilton üç pole pozisyonu alırken, Charles Leclerc 2, Valtteri Bottas 2 ve Lando Norris 1 pole pozisyonu aldı.

Sezonun bitimine sadece beş yarış kaldığı göz önüne alındığında Verstappen, yıl sonunda en çok pole pozisyonu kazanan pilota verilen "Pirelli Pole Position Award" ödülünün sahibi oldu.

Hollandalı pilot, bu yıl şampiyonluk mücadelesi veriyor ve bitime beş yarış kala Lewis Hamilton'la arasında 12 puan var.

2014 yılından bu yana en çok pole pozisyonu alan pilotlar:

Yıl Pilot Pole sayısı
2014 Nico Rosberg 11
2015 Lewis Hamilton 11
2016 Lewis Hamilton 12
2017 Lewis Hamilton 11
2018 Lewis Hamilton 11
2019 Charles Leclerc 7
2020 Lewis Hamilton 10
2021* Max Verstappen 9

*Sezon hâlâ devam ediyor.

Diğer tarafta Hamilton, bu yıl şimdiye kadar sadece üç pole pozisyonu aldı ve 2019 yılından bu yana en kötü istatistiğine sahip.

İngiliz pilotun kariyerine bakıldığında, en az pole pozisyonu aldığı yıllar 2010 ve 2011 yıllarıydı. Bunun dışında her sezon en az dört pole pozisyonu aldı.

Hamilton'ın F1'deki pole sayıları:

Yıl Pole pozisyonu
2016 12
2015 11
2017 11
2018 11
2020 10
2008 7
2012 7
2014 7
2007 6
2013 5
2019 5
2009 4
2021* 3
2010 1
2011 1

*Sezon hâlâ devam ediyor.

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