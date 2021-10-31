Verstappen, 2021 sezonundaki mücadelelerden ilkini kazandı

Max Verstappen, 2021 sezonu öncesinde sadece üç pole pozisyonuna sahipti. Ancak geride kalan 17 yarışın ardından pole pozisyonu sayısı 12 oldu.

Hollandalı pilot, RB16B ile şimdiye kadar güçlü bir sezon geçirdi ve 17 yarışın 9'una pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Bu süreçte Lewis Hamilton üç pole pozisyonu alırken, Charles Leclerc 2, Valtteri Bottas 2 ve Lando Norris 1 pole pozisyonu aldı.

Sezonun bitimine sadece beş yarış kaldığı göz önüne alındığında Verstappen, yıl sonunda en çok pole pozisyonu kazanan pilota verilen "Pirelli Pole Position Award" ödülünün sahibi oldu.

Hollandalı pilot, bu yıl şampiyonluk mücadelesi veriyor ve bitime beş yarış kala Lewis Hamilton'la arasında 12 puan var.

2014 yılından bu yana en çok pole pozisyonu alan pilotlar:

Yıl Pilot Pole sayısı 2014 Nico Rosberg 11 2015 Lewis Hamilton 11 2016 Lewis Hamilton 12 2017 Lewis Hamilton 11 2018 Lewis Hamilton 11 2019 Charles Leclerc 7 2020 Lewis Hamilton 10 2021* Max Verstappen 9

*Sezon hâlâ devam ediyor.

Diğer tarafta Hamilton, bu yıl şimdiye kadar sadece üç pole pozisyonu aldı ve 2019 yılından bu yana en kötü istatistiğine sahip.

İngiliz pilotun kariyerine bakıldığında, en az pole pozisyonu aldığı yıllar 2010 ve 2011 yıllarıydı. Bunun dışında her sezon en az dört pole pozisyonu aldı.

Hamilton'ın F1'deki pole sayıları:

Yıl Pole pozisyonu 2016 12 2015 11 2017 11 2018 11 2020 10 2008 7 2012 7 2014 7 2007 6 2013 5 2019 5 2009 4 2021* 3 2010 1 2011 1

*Sezon hâlâ devam ediyor.