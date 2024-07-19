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Formula 1

Verstappen, 2021 sezonundaki "bulanık görme" sorununu gizli tutmuş

Dünya şampiyonu Max Verstappen, 2021 Britanya GP'sinde geçirdiği kaza sonucunda bulanık görme sorunu yaşadığını doğruladı.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen, geçtiğimiz hafta Red Bull'un kendi dergisi Red Bulletin'de yayınlanan bir röportajında, 2021 Britanya Grand Prix'sinde geçirdiği büyük kazadan sonra yaşadığı zorlukları açıkladı.

Verstappen, 2021 Silverstone kazasının ardından gözlerinde görüş problemi başladığını belirtti.

Verstappen, 2021 Amerika GP ilgili görüşlerini paylaştığı sırada şunları söyledi: "Silverstone'daki kazadan bu yana, özellikle tümseğin çok olduğu pistlerde ve pist boyunca çok sayıda reklam tabelasının bulunduğu yerlerde görüş sorunları yaşamaya başladım."

"Bu yarışta (2021 Amerika) sadece Lewis'le değil, aynı zamanda bulanık görüntülerle de mücadele ediyordum. Sanki saatte 300 kilometre hızla sürat teknesi sürmek gibiydi!"

"Bunu size daha önce hiç söylememiştim ama o kadar kötüydü ki aracı kenara çekmeyi ciddi ciddi düşündüm. Yardımcı olan tek şey Lewis'in nefesini ensemde hissettiğim için işime odaklanmaktı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Photo by: Sutton Images

Bu alıntı sonrasında kaldırıldı ve Verstappen'in durumunun nasıl olduğuna yönelik şüpheler ortaya çıktı.

Ancak Macaristan Grand Prix'si öncesinde konuşan Verstappen, "Evet, sadece 2021'de yaşadım. Ondan sonra ortadan kalktı. Fakat o zamanlar böyle bir şey yaşanmıştı, doğru."

“Bu, insanların araç kullanırken yaşamalarını isteyeceğim bir şey değil. Fakat biz yarış pilotlarıyız, her türlü şeyle uğraşıyoruz."

"Her zaman ufak tefek sakatlıklar ya da başka şeyler yaşanıyor. Yani böyle şeyler olabilir."

Verstappen, o yılki şampiyonluk mücadelesinin yakınlığı içinde, neler olduğunu sadece yakın çevresinin bildiğini ekledi.

O dönemde bu konuyu kiminle konuştuğu sorulduğunda Verstappen, “Takımdakiler ve bir doktor.”

"Sonra neyse ki iyileşti. Ayrıntılara girmek istemiyorum. Kimsenin bilmesine gerek yok." cevabını verdi.

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