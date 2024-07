Verstappen, 2021 sezonundaki "bulanık görme" sorununu gizli tutmuş

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen, geçtiğimiz hafta Red Bull'un kendi dergisi Red Bulletin'de yayınlanan bir röportajında, 2021 Britanya Grand Prix'sinde geçirdiği büyük kazadan sonra yaşadığı zorlukları açıkladı.

Verstappen, 2021 Silverstone kazasının ardından gözlerinde görüş problemi başladığını belirtti.

Verstappen, 2021 Amerika GP ilgili görüşlerini paylaştığı sırada şunları söyledi: "Silverstone'daki kazadan bu yana, özellikle tümseğin çok olduğu pistlerde ve pist boyunca çok sayıda reklam tabelasının bulunduğu yerlerde görüş sorunları yaşamaya başladım."

"Bu yarışta (2021 Amerika) sadece Lewis'le değil, aynı zamanda bulanık görüntülerle de mücadele ediyordum. Sanki saatte 300 kilometre hızla sürat teknesi sürmek gibiydi!"

"Bunu size daha önce hiç söylememiştim ama o kadar kötüydü ki aracı kenara çekmeyi ciddi ciddi düşündüm. Yardımcı olan tek şey Lewis'in nefesini ensemde hissettiğim için işime odaklanmaktı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Photo by: Sutton Images