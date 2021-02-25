Önceki / Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti Sonraki / F1'in Afrika'ya dönüşü önceliklerden birisiFormula 1 / Son dakika
Verstappen, 2021 F1 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Red Bull pilotu Max Verstappen, 2021 Formula 1 sezonu öncesinde, yeni sezonda mücadele edeceği kask tasarımını tanıttı.
paylaşım
yorumlar
Max Verstappen, yeni sezonda Formula 1'deki yedinci yılına girecek ve Red Bull'la ise beşinci tam sezonuna başlıyor.
Geçtiğimiz günlerde Red Bull'un yeni pilotu Sergio Perez'in yeni kask tasarımı açıklanmıştı, ancak Verstappen'in yeni kask tasarımı ilk kez dün tanıtıldı.
Verstappen, yeni kask tasarımında beyaz renge ağırlık verirken, kaskın üst tarafında genç sürücünün logosu yer alıyor.
Bu yıl şampiyonluk yolunda Lewis Hamilton'ı zorlamayı hedefleyen Verstappen, kaskın birden fazla yerinde, kişisel sponsoru CarNext.com'a yer vermiş durumda.
Max Verstappen'in yeni kask tasarımı, Red Bull Racing
1/4
Fotoğraf: Red Bull Racing
Max Verstappen'in yeni kask tasarımı, Red Bull Racing
2/4
Fotoğraf: Red Bull Racing
Max Verstappen'in yeni kask tasarımı, Red Bull Racing
3/4
Fotoğraf: Red Bull Racing
Max Verstappen'in yeni kask tasarımı, Red Bull Racing
4/4
Fotoğraf: Red Bull Racing
Önceki haber
Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti
Sonraki haber
F1'in Afrika'ya dönüşü önceliklerden birisi
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Verstappen, 2021 F1 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
22 Şub 2021
Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı
22 Şub 2021
Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı
19 Şub 2021
Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Slayt Şov
Haberi dinle