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Verstappen: "2021 bize herkesin yenilebilir oldğunu gösterdi"

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2021'de Lewis Hamilton'ı mağlup etmesinin, kimsenin yenilmez olmadığını gösterdiğini düşünüyor.

Verstappen: "2021 bize herkesin yenilebilir oldğunu gösterdi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl kariyerinde ilk kez şampiyonluk savaşına girmişti ve bu mücadeleyi kazanmasının ardından şampiyonluğa ulaştı.

Fakat Hollandalı pilotun bu noktaya gelebilmesi için, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı mağlup etmesi gerekiyordu.

Hamilton, tüm zamanların en çok yarış kazanan, en çok pole pozisyonu alan ve en çok podyuma çıkan pilotu konumunda yer alıyor. Bu yüzden genç sürücünün, yedi kez dünya şampiyonunu mağlup edebilmek adına her şeyini ortaya koyması gerekiyordu.

Sonunda bu mücadeleyi kazandı ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Verstappen, "Bence 2021 bize her şeyin mümkün olduğunu gösterdi. Gördüğünüz gibi herkes yenilebilir. Sadece zorlamaya devam ediyoruz, öylece oturamayız."

"Bu sezonun tadını çıkarmalıyız ama odağımızı korumalıyız. Yine de takımın mevcut durumunla nasıl başa çıktığını biliyorum ve gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Şahsen gelecek yıla bakmadan önce, bu yıl yaşananları geride bırakmam gerekiyor." dedi.

Hollandalı sürücü, zor zamanlar geçirse bile asla pes etmediğini söylüyor.

"Her yarış, iyi gitse de gitmese de aklınızdan pek çok düşünce geçiyor."

"Fakat kendime her zaman pes etmemem gerektiğini söylüyorum. Her turda zorlamaya devam ediyorum. Performans anlamında zirveye ulaşmaya ve lastikleri en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum."

"Kendi kendime sürekli 'pes etmemelisin' diyorum. Mesela son yarış iyi görünmüyordu, çok yavaştık. Fakat kendime bir şeylerin olabileceğini söyleyip durdum."

"Son viraja kadar neler olacağını asla bilemezsiniz. Genellikle yarışlar böyledir."

Pitboard for 2021 World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing

Pitboard for 2021 World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

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