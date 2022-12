Verstappen: "2021 Abu Dhabi'nin ardından Hamilton için üzüldüm"

Bugün 12 Aralık 2022, bu da 2021 Abu Dhabi GP'sinin, Verstappen'in ilk şampiyonluğunu garantilemesinin ve tartışmalı hakem kararlarının ilk yıl dönümüne ulaştığımız anlamına geliyor.

O gün şampiyonluğu son turda kaybeden Hamilton, Verstappen'i tebrik ettikten ve podyum seremonisine katıldıktan sonra ortadan kaybolmuş ve iki ay boyunca ortalıkta görünmemişti.

Yarışın ilk yıl dönümünde konuşan Verstappen, Hamilton'ın o gün yaşananları oldukça iyi anlamasını beklediğini, nitekim kendisinin de 2008 Brezilya'da benzer bir senaryo ile karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte Verstappen, "Onun için her şey harika görünüyordu ve sonra böyle bir şey oldu. Bu çok zor."

"O anda kendime söylediğim tek şey kendisinin yedi kez dünya şampiyonu olduğu ve bunlardan birini de kaybediyor gibi görünürken kazandığıydı."

"Bu yüzden aradaki duygu farkını biraz olsun anlayacağını umuyordum. Ama evet, özellikle de geçirdiğimiz sezon göz önüne alındığında onun için üzüldüm.

"Elbette birtakım olaylar yaşadığımız anlar oldu, yine de ona her zaman saygı duydum. Bence harika bir mücadele ortaya koyduk." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, passes his cheering team on the pit wall

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images