Verstappen: "2021 Abu Dhabi'nin ardından Hamilton için üzüldüm"

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Bugün 12 Aralık 2022, bu da 2021 Abu Dhabi GP'sinin, Verstappen'in ilk şampiyonluğunu garantilemesinin ve tartışmalı hakem kararlarının ilk yıl dönümüne ulaştığımız anlamına geliyor.

O gün şampiyonluğu son turda kaybeden Hamilton, Verstappen'i tebrik ettikten ve podyum seremonisine katıldıktan sonra ortadan kaybolmuş ve iki ay boyunca ortalıkta görünmemişti.

Yarışın ilk yıl dönümünde konuşan Verstappen, Hamilton'ın o gün yaşananları oldukça iyi anlamasını beklediğini, nitekim kendisinin de 2008 Brezilya'da benzer bir senaryo ile karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte Verstappen, "Onun için her şey harika görünüyordu ve sonra böyle bir şey oldu. Bu çok zor."

"O anda kendime söylediğim tek şey kendisinin yedi kez dünya şampiyonu olduğu ve bunlardan birini de kaybediyor gibi görünürken kazandığıydı."

"Bu yüzden aradaki duygu farkını biraz olsun anlayacağını umuyordum. Ama evet, özellikle de geçirdiğimiz sezon göz önüne alındığında onun için üzüldüm.

"Elbette birtakım olaylar yaşadığımız anlar oldu, yine de ona her zaman saygı duydum. Bence harika bir mücadele ortaya koyduk." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, passes his cheering team on the pit wall Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

İlk şampiyonluğunu ilan edeceği yarıştan önce bir hayli gerildiğini söyleyen Verstappen, bu nedenle bacaklarına kramp girdiğini itiraf ediyor.

"Sinirlerim çok gergindi, nitekim kariyerimin o ana kadarki en önemli yarışına çıkıyordum. Ya şampiyon olacaktım ya da her şeyi kaybedecektim."

"Bu sırada çok kötü bir şey oldu ve bacağıma, baldırıma kramp girdi. Yarış boyunca krampla uğraştım ve tam gaz gidebilmekte zorlandım."

"Yine de sonuna kadar gitmem gerektiğini düşündüm, son turda da tam gaz giderek ve yeni lastiklerden faydalanarak başarılı oldum."

"Kimse bunu beklemiyordu, ne babam, ne de Christian... kimse ani bir atak yapmamı beklemiyordu, yine de yaptım. Öndeydim ve önümde sadece iki uzun düzlük vardı. Şampiyonluk için mücadele ediyorsanız bu tür şeylerle başa çıkmak zorundasınız."

"Hayatımın en duygusal anıydı. Gerçekten çılgıncaydı, bunu radyodan herkes duyabiliyordu. İnsanlar ağlıyordu. Kesinlikle kariyerimin en büyük anıydı." dedi.