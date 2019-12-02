Verstappen, 2020'de şampiyonluk istiyor

Max Verstappen, Red Bull'la üçüncü tam sezonunu geçirdiği 2019 sezonunda üç galibiyet, 2 pole pozisyonu, 3 en hızlı tur ve 9 podyum alarak sezonu şampiyona üçüncüsü olarak noktaladı.

Kariyerinin en yüksek puan ortalamasını yakalayan Verstappen, gelecek yıl Honda ile ikinci yıllarında daha da güçlü olacaklarına inanıyor.

Hollandalı pilot hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

"Doğruyu söylemek gerekirse Abu Dhabi bizim için iyi bir hafta sonuydu. Ancak Mercedes ve Lewis özellikle yarışta çok güçlüydü. Bu gerçeği kabul etmekten ve mümkün olduğunca zorlamaktan başka seçeneğimiz yoktu."

"Elimizden geleni yaptık ve birkaç sorun yaşamamıza rağmen podyuma çıktık. O sorunlar olmasaydı da Lewis'i geçemezdik."

"Sonuçtan memnunum. Bizim için iyi bir yıl oldu. İki Ferrari'yi geçtik, takımlar şampiyonasında bakarsanız üçüncü sıradayız ama pilotlar şampiyonasında da üçüncü olmayı başardık. Bundan memnun kalabiliriz."

"Çoğul konuşuyorum çünkü çocuklar bu yıl iyi bir iş çıkardı. Doğru pit stoplar ve doğru stratejiler yaptılar. Bütün bunlar olmasaydı, bu sonucu elde etmem mümkün olmazdı."

"Sezon iyi şekilde sona eriyor ancak şimdi bir sonraki sezona hazırlanmak gerekiyor."

"Hedefimiz belli; şampiyonluk için savaşmalıyız. Eğer gelecek yıl düzenli olarak ilk üçte yer alırsak, o zaman her şey yolunda demektir!"