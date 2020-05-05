Verstappen, Red Bull'un 2020 sezonunun başından itibaren hızlı olmasını umuyor

Formula 1'de sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'da başlaması planlanıyor ancak her zaman Red Bull&Max Verstappen'e verilen destek bu yıl olmayacak çünkü yarışlar seyircisizi şekilde yapılacak.

Verstappen'in çok büyük bir taraftar grubu var ve nereye giderse gitsin hep kendisine destek veriyorlar.

Sözlerine bu konu hakkında konuşarak başlayan Verstappen, "Son yıllarda her turda turuncu taraftar grubunu gördüm, ki bu çok özeldi. Tabii ki orada taraftarlar olmadan araç sürmek üzücü ama en önemlisi şampiyona için tekrar yarışıyor olmamız ve şampiyonluk için savaşmamız. Bu yüzden en kısa sürede tekrar piste çıkmak istiyorum."

"Orada yarışmayı seviyorum ve umarım bu yıl [Avusturya'da] iki yarış olur. Bizim için bu yarışta daha fazla baskı var çünkü kendi evimizde yarışıyoruz. Ama son iki yıl oldukça güzeldi." dedi.

Kısaltılmış sezonun kendilerine avantaj getirip getirmeyeceği sorulduğunda, "Normalde sezon sonunda, yani yaz tatilinden hemen sonra hızlı oluyoruz. Şimdi o noktaya zaten çok yakınız. Umarım benzer bir adım atabiliriz.

"Barcelona'daki kış testlerinde araçtaki hislerim iyiydi ve tekrar sürüş yapmaya başladığımızda neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Ancak Verstappen, daha fazlasını yapmaları gerektiği konusunda takımı uyarıyor.

"Geliştirebileceğimiz birkaç şey var. Üzerinde çalışıyoruz ve Avusturya'da nerede olacağımızı göreceğiz. Umarım Mercedes tekrar hakim olmaz ama beklemek ve görmek zorundayız.

"Avusturya'dan sonra daha fazla yarış yapabilirsek harika olur çünkü gerçekten formdayım ve tamamen hazırım."