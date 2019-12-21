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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "2020'de hedefimiz şampiyonluk"

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Verstappen: "2020'de hedefimiz şampiyonluk"
Ekleyen:
, Editör
21 Ara 2019 06:30

Max Verstappen, 2020 Formula 1 sezonunda Red Bull ile şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi.

Red Bull'a katıldığı 2016 yılından bu yana en iyi sezonunu geçiren Max Verstappen, üç galibiyet almayı başardı ve sezonu üçüncü bitirdi.

En iyi yılını geçirmesinin ardından Verstappen, Red Bull'un resmi internet sitesine verdiği demeçte 2019'u değerlendirdi ve 2020 için hedeflerinden bahsetti.

"Sezon bizim için güzeldi, ama daha iyi olabilirdi. Yılın başlangıcı bizim için biraz zorluydu, çünkü en tepede mücadele edemedik. Buna rağmen her zaman maksimumu almayı başardık ve daha sonra gerçekten yükselişe geçmeye başladık. Eğlendiğimiz yarışlar vardı ve bazı iyi yarışlar da geçirdik. Bu, tüm takımın güvenini arttırdı ve herkese büyük bir moral verdi.”

“Başlangıçta yeni ön kanadın çalışması biraz zaman aldı ancak sezon ilerledikçe buna uyum sağladık. Sezon boyunca hem aracı hem de motoru geliştirdik ve bundan çok memnunum. Çünkü günün sonunda bir dünya şampiyonluğu için savaşmak istiyorsanız yarış dışı kalmamalısınız. Beş motor değişikliği yaptık, ancak bunlar güncellemeler içindi. Yani motor eskidiği için değildi, bu iyi bir şey."

"En iyi anlar Almanya ve Avusturya'ydı. Avusturya mükemmel bir yarıştı, daha iyisi olamazdı. Burası geçiş için kolay bir pist değil, ancak Red Bull’un kendi evinde kazanmak harikaydı. V6 turbo motorlar döneminde Honda için ilk galibiyeti aldık ve orada pek çok Hollandalı taraftar vardı, mükemmeldi! Bu herkes için büyük bir moraldi. Bu benim en iyi sezonumdu. Her zaman, bir insan olarak büyüyorsunuz, yıllar boyunca daha iyi bir sürücü oluyorsunuz ve çok fazla şey öğreniyorsunuz. Sadece araç anlamında değil, hayat anlamında da en iyi sezonumdu."

"Kötü anlar yoktu, sadece şanssız anlar vardı. Genel olarak olumluydu ve gelecek yıl için herkes çok heyecanlı. Yaz tatilinden sonra şanssız şartlarda yarıştık, ama tekrar dönmeyi başardık. Her zaman bir ekip olarak inanmaya ve zorlamaya devam ettik. Baskı altındayken her zaman doğru kararları alıyoruz, ki bu büyük bir avantaj.”

“Benim için en önemli olan şey geçmişteki gibi dayanıksız bir motora sahip olmamamızdı. Bu yıl Honda'dan kaynaklanan bir sorunla yarış dışı kalmadık. Dünya şampiyonluğu için savaşmak istiyorsak ihtiyacımız olan bir şey bu. Honda'nın çalışma şeklinden gerçekten etkilendim. Sınır yok, sizin için her şeyi yapıyorlar. Çok fazla potansiyel var. Bu yıl boyunca belirledikleri her hedefe ulaştılar ve söz verdikleri her şeyi yaptılar. Hatta daha fazlasını yaptılar. Görmek istediğim şey bu, bu yüzden ortaklığa devam ettiğimiz için çok mutluyum ve umarım gelecek yıl daha da ileri gidebiliriz. ”

"Sezondan çok memnunum. İstikrar genel olarak iyiydi ve sezonu güçlü bir şekilde bitirdik. Kazanmadığımız zamanlarda bile, özellikle sezon başında en iyi sonuçları almayı başardık. Ancak stratejimiz iyiydi ve eğer gelecek sene buna devam edebilirsek heyecan verici bir sezon olacak."

"Mercedes şu anda en baskın takım ve onların gerisindeyiz. Çünkü araçta eksik olan birkaç şey var. Sanırım motorda daha fazla performans bulabiliriz, ama herkes gelişmek istiyor ve ben de aynısını istiyorum. Diğerleriyle aynı seviyede olmak istemiyoruz, onların önünde olmak istiyoruz.”

“Hepimiz kazanmak istiyoruz. Takım kazanma zihniyetine sahip ve Red Bull'u baskın olduğu o günlere geri döndürmek istiyoruz. Daha fazla yarış kazanmak istiyoruz, bu da şampiyonluk için savaşabileceğimiz anlamına gelir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, 2nd position, performs a donut

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, 2nd position, performs a donut

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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