Verstappen: "2020'de daha az sorun yaşasaydık da şampiyon olamazdık"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl 2018'den sonra ilk kez bir sezonda 11 kez podyuma çıkmayı başardı. Ancak Hollandalı pilot, 2018'de 21 yarışa katılırken, 2020'de 17 yarışa çıktı. Muhtemelen 21 yarışlık bir takvimde bu podyum sayısı daha da artabilirdi.

Bu yıl beş kez yarış dışı kalan Verstappen, Türkiye hariç bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıkma başarısı da yakaladı. Yani finiş gördüğü 12 yarışın 11'inde podyuma çıktı.

Yaşadığı şanssızlıklara rağmen sezonu Valtteri Bottas'ın 9 puan ardında üçüncü bitiren Hollandalı sürücü, Hamilton'ın 133 puan gerisinde kaldığı düşünüldüğünde, sorunlar yaşamasaydı bile şampiyon olamayacağını düşünüyor.

Takımın, 2020'de Mercedes'le savaşma fırsatlarını kaçırıp kaçırmadığı sorusuna Verstappen şöyle yanıt verdi: "Evet, belki birkaç tane olabilir ama çok bir fark yaramazdı. Sonunda yine şampiyon olamazdık."

"Elbette her zaman zirveye çıkabileceğimiz anlar vardır, ama araçla ilgili bazı sorunlarımız olduğu düşünüldüğünde, bir takım olarak sezon başından sezon sonuna kadar bence iyi bir iş çıkardık."

"Ama önümüzdeki yıl iyi olacağımızın hiçbir garantisi yok ve kesinlikle geliştirmemiz gereken pek çok alana sahibiz."

"Umarım ilk andan itibaren Mercedes'e yakın oluruz. Çünkü eğer 2020'nin ilk yarışlarında olduğu gibi yarım saniye gerideysek hiçbir şey yapamayız."

"Umarım yeni sezona daha güçlü başlarız."