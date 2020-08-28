Verstappen: "2020'de beklenenden fazlasını başardık"

Red Bull, sezonun ilk 6 yarışında genel olarak özellikle tek turda Mercedes aracının çok gerisinde kaldı.

Buna rağmen Verstappen, yarışlarda Mercedes pilotlarına daha yakın olmayı başardı ve son 4 yarışın tamamında ilk 2 sırada yer aldı ve 70. Yıl Dönümü GP'de kazandı.

Belçika GP öncesinde konuşan Verstappen, Red Bull'un Mercedes'le olan farka bakarak geride kalan yarışlarda başardıklarından gurur duyabileceğini söyledi.

Verstappen, "Saf performans olarak her ikisi de şampiyonada beni önümde olmalı."

"Ben bir defa yarış dışı kaldım, Bottas bir defa lastik patlattığı için puan alamadı. Tabii ki şanssızlık yaşadı ancak ben de ilk yarışta şanssızlık yaşadım."

"Mercedes'in daha güçlü olduğu birkaç yarışta ikinci olduk, kesinlikle alabileceğimizden daha iyi sonuçlar aldık. Bununla birlikte, her zaman maksimumu aldığımızı düşünüyorum. Bu yüzden mutluyum."

"Takım olarak, burada ikinci ya da üçüncü olmak için bulunmuyoruz. Şampiyonluk için savaşmak istiyoruz ancak bununla birlikte mevcut durumu, yani mücadele edemeyecek durumda olmamızı kabullenmemiz lazım."

"Kağıt üstünde, saf performans olarak aşırı yavaşız. Şu anda kazanabilmek için, biraz şanslı olmamız ya da Mercedes'in kötü bir gün geçirmesi lazım. Bu yüzden daha yapılacak çok şey var." dedi.

Verstappen, 70. Yıl Dönümü GP'de lastik stratejisi sayesinde kazanmıştı. O yarışta kullanılan ve Mercedes'in pek iyi olmadığı lastikler, bu hafta sonu Belçika'da da kullanılacak. Buna rağmen Verstappen, sıcaklık düşük olacağı için aynı etkiyi görmeyi beklemiyor.

Verstappen, "Biz 'Sıcağa ihtiyacımız var' demeye devam ediyoruz. Ancak Barcelona'da sıcak havada onlara mağlup olduk."

"Belki bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Ancak arada bu kadar fark varken, birkaç ayar değişikliği büyük değişiklik yaratmıyor."

"Belki lastikler yardımcı olur. Bilmiyorum. Sanırım yeteri kadar sıcak olmayacak."

"Gerçekçi olmalı ve masallar anlatmamalıyız. Zor olacak ancak tabii ki podyumda olmaya çalışacağım." dedi.