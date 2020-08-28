Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP3:
09 Saat
:
17 Dakika
:
53 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "2020'de beklenenden fazlasını başardık"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "2020'de beklenenden fazlasını başardık"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Max Verstappen, takım olarak içerisinde bulundukları durumu kabullenmeleri gerektiğini ancak buna rağmen ilk 6 yarışın ardından alabileceklerinden daha iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

Red Bull, sezonun ilk 6 yarışında genel olarak özellikle tek turda Mercedes aracının çok gerisinde kaldı.

Buna rağmen Verstappen, yarışlarda Mercedes pilotlarına daha yakın olmayı başardı ve son 4 yarışın tamamında ilk 2 sırada yer aldı ve 70. Yıl Dönümü GP'de kazandı.

Belçika GP öncesinde konuşan Verstappen, Red Bull'un Mercedes'le olan farka bakarak geride kalan yarışlarda başardıklarından gurur duyabileceğini söyledi.

Verstappen, "Saf performans olarak her ikisi de şampiyonada beni önümde olmalı."

"Ben bir defa yarış dışı kaldım, Bottas bir defa lastik patlattığı için puan alamadı. Tabii ki şanssızlık yaşadı ancak ben de ilk yarışta şanssızlık yaşadım."

"Mercedes'in daha güçlü olduğu birkaç yarışta ikinci olduk, kesinlikle alabileceğimizden daha iyi sonuçlar aldık. Bununla birlikte, her zaman maksimumu aldığımızı düşünüyorum. Bu yüzden mutluyum."

"Takım olarak, burada ikinci ya da üçüncü olmak için bulunmuyoruz. Şampiyonluk için savaşmak istiyoruz ancak bununla birlikte mevcut durumu, yani mücadele edemeyecek durumda olmamızı kabullenmemiz lazım."

"Kağıt üstünde, saf performans olarak aşırı yavaşız. Şu anda kazanabilmek için, biraz şanslı olmamız ya da Mercedes'in kötü bir gün geçirmesi lazım. Bu yüzden daha yapılacak çok şey var." dedi.

Verstappen, 70. Yıl Dönümü GP'de lastik stratejisi sayesinde kazanmıştı. O yarışta kullanılan ve Mercedes'in pek iyi olmadığı lastikler, bu hafta sonu Belçika'da da kullanılacak. Buna rağmen Verstappen, sıcaklık düşük olacağı için aynı etkiyi görmeyi beklemiyor.

Verstappen, "Biz 'Sıcağa ihtiyacımız var' demeye devam ediyoruz. Ancak Barcelona'da sıcak havada onlara mağlup olduk."

"Belki bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Ancak arada bu kadar fark varken, birkaç ayar değişikliği büyük değişiklik yaratmıyor."

"Belki lastikler yardımcı olur. Bilmiyorum. Sanırım yeteri kadar sıcak olmayacak."

"Gerçekçi olmalı ve masallar anlatmamalıyız. Zor olacak ancak tabii ki podyumda olmaya çalışacağım." dedi.

Resmi: F1, ikinci Bahreyn yarışında "oval" pist düzenini kullanacak!

Önceki haber

Resmi: F1, ikinci Bahreyn yarışında "oval" pist düzenini kullanacak!

Sonraki haber

Alonso: "Renault'nun projesine inanmasaydım, geri dönmezdim"

Alonso: "Renault'nun projesine inanmasaydım, geri dönmezdim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"

Wiliams: "Yeni takım sahiplerinin Ecclestone ile bağlantısı yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wiliams: "Yeni takım sahiplerinin Ecclestone ile bağlantısı yok"

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!

Alonso: "Renault'nun projesine inanmasaydım, geri dönmezdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Renault'nun projesine inanmasaydım, geri dönmezdim"

Agostini: "Yamaha, Rossi'ye saygısızlık etmedi"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Agostini: "Yamaha, Rossi'ye saygısızlık etmedi"

Vettel: "Şu anda çok iyi sonuçlar almamız zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Şu anda çok iyi sonuçlar almamız zor"

Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"

Son Haberler

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!

2
Formula 1

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"

3
Formula 1

Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”

4
MotoGP

Rossi: "Stoner saf yetenek anlamında belki de en iyisiydi"

5
Formula 1

Wiliams: "Yeni takım sahiplerinin Ecclestone ile bağlantısı yok"

Son Haberler

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"
F1

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı
F1

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"
F1

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor
F1

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor

Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor
F1

Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor

Son Videolar

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mercedes F1 Pit Duvarı! 03:14
Formula 1

Mercedes F1 Pit Duvarı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.