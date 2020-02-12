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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, 2020 kask tasarımını tanıttı

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Verstappen, 2020 kask tasarımını tanıttı
Ekleyen:
, Editör
12 Şub 2020 05:57

Max Verstappen, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı.

Max Verstappen bu yıl Formula 1'deki altıncı yılını geçirecek ve nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Şampiyonluk adayları arasında gösterilen genç sürücü, 2020 sezonunda mücadele edeceği yeni kask tasarımını bugün tanıttı.

Verstappen genel olarak beyaz ağırlıklı bir tasarım seçmiş durumda.

Kaskın üzerinde turuncu ve altın renginde detaylar da bulunuyor.

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Max Verstappen 2020 kaskı

Max Verstappen 2020 kaskı
1/4

Fotoğraf: Max Verstappen

Max Verstappen 2020 kaskı

Max Verstappen 2020 kaskı
2/4

Fotoğraf: Max Verstappen

Max Verstappen 2020 kaskı

Max Verstappen 2020 kaskı
3/4

Fotoğraf: Max Verstappen

Max Verstappen 2020 kaskı

Max Verstappen 2020 kaskı
4/4

Fotoğraf: Max Verstappen

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