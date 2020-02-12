Verstappen, 2020 kask tasarımını tanıttı
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Max Verstappen, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı.
Max Verstappen bu yıl Formula 1'deki altıncı yılını geçirecek ve nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.
Şampiyonluk adayları arasında gösterilen genç sürücü, 2020 sezonunda mücadele edeceği yeni kask tasarımını bugün tanıttı.
Verstappen genel olarak beyaz ağırlıklı bir tasarım seçmiş durumda.
Kaskın üzerinde turuncu ve altın renginde detaylar da bulunuyor.
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Max Verstappen 2020 kaskı
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Fotoğraf: Max Verstappen
Max Verstappen 2020 kaskı
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Fotoğraf: Max Verstappen
Max Verstappen 2020 kaskı
3/4
Fotoğraf: Max Verstappen
Max Verstappen 2020 kaskı
4/4
Fotoğraf: Max Verstappen
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Verstappen, 2020 kask tasarımını tanıttı
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