Verstappen, 2020 kask tasarımını tanıttı

Max Verstappen bu yıl Formula 1'deki altıncı yılını geçirecek ve nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Şampiyonluk adayları arasında gösterilen genç sürücü, 2020 sezonunda mücadele edeceği yeni kask tasarımını bugün tanıttı.

Verstappen genel olarak beyaz ağırlıklı bir tasarım seçmiş durumda.

Kaskın üzerinde turuncu ve altın renginde detaylar da bulunuyor.