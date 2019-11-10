Verstappen: "2019'u üçüncü bitirmem zor"

Sezonun bitimine iki yarış kala Charles Leclerc, Max Verstappen'in 14 puan önünde şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor. Dördüncü Verstappen'le, beşinci Vettel arasındaki puan farkı ise sadece beş.

Verstappen özellikle sezonun ikinci yarısında oldukça şanssızdı ve Belçika le Japonya'dan puanla ayrılamadı.

Sadece Singapur ve Amerika'da üçüncü olabilen genç sürücü, ikinci yarışta iki galibiyet alan Leclerc'i geçmesinin zor olduğunu kabul etti.

Genç pilot, "Bence üçüncüyle aramdaki fark oldukça büyük. Bu, kapatması çok büyük bir fark olabilir. Bu yüzden neler olacağını görmek gerekiyor."

"Amerika yarışı iyiydi ama elbette son birkaç yarışta çok fazla puan kaybettik. Bu harika değildi."

"Oldukça rekabetçi olabilmemizi umuyorum. Bu yüzden işlerin bizim için nasıl gideceğini görmek gerekiyor."

"Herkes birinci olmak ister ama elbette ki üçüncü olmak dördüncü veya beşinci olmaktan iyidir. Bu yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.