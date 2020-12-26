Verstappen geri çevirdiği Mercedes teklifinden pişman değil

Hollandalı pilotun F1’e girerken izlediği yol Ziggo Sport kanalında “Whatever it takes” (Ne gerekiyorsa) isimli kendi hikayesinin anlatıldığı belgeselde yer alıyor.

Belgeselin bir kısmında ise Verstappen’in menajerlerinin 2014 Almanya GP’si sırasında gelecek sezon için Red Bull ve Mercedes takımlarıyla yaptığı toplantıları anlatıyor.

Hockenheim’de Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko’yla takımın motorhome’unda yapılan görüşmelerden sonra Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Niki Lauda Verstappen’in menajerlerine yaklaşarak onları görüşmek için davet etti.

Günün sonunda Red Bull’un 2015’te Toro Rosso’yla kesin sezon boyu yarışma teklifi Mercedes’in F1’de herhangi bir garanti vaat edememesi sebebiyle daha mantıklı bulundu, o sırada Lewis Hamilton ve Nico Rosberg sözleşme altında olduğu için Mercedes F1 takımında herhangi bir boşluk yoktu.

En iyi durumda Mercedes yedek pilotu rolü ya da parasını ödedikleri bir GP2 sezonu verebilirdi ve her ikisi de hemen 1F yarışlarına yükseltilmekten daha az tercih edilir seçeneklerdi.

Mercedes o sezon itibariyle F1’i domine ederek tüm şampiyonlukları kazanmış olsa da Verstappen’in menajeri Raymond Vermeulen ve babası Jos Verstappen halen doğru kararı verdikleri konusunda ısrarcılar.

2014’te aldıkları önemli karar konusunda herhangi bir pişmanlıkları olup olmadığı sorulduğunda Vermeulen Motorsport.com’a: “Hayır, o zaman doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum.” dedi.

“Üçümüz de (Max, Jos ve Vermeulen) halen kararı tamamen destekliyoruz. Red Bull’da Max’ın çok iyi yönlendirilerek F1 çıkışına en iyi şekilde hazırlandığını düşünüyorum. ”

“Red Bull’da çok rahat hissettik. Geleceğin ne getireceğini ancak gelecekte anlarız. Ama şu anda aldığımız kararlardan çok memnunuz.”

Jos Verstappen ekledi: “O zaman elimizdeki bilgiyle kesinlikle doğru kararı verdik.”

Verstappen şu anda Red Bull’la uzun dönem sözleşme altında ve takımla 2022’de de yarışacak fakat henüz hangi güç ünitesiyle yarışacakları belli değil.

Bu da Verstappen’in yakın gelecekte dünya şampiyonluğu için yarışıp yarışamayacağı konusunda belirsizliklere yol açsa da Vermeulen olayların gidişatından memnun olduğunu ifade etti.

“Dediğim gibi o zaman doğru kararı verdik. Gelecekte bunun en doğrusu olup olmayacağını anlayacağız am en azından her üçümüz de bunu tam anlamıyla destekliyoruz.”

Red Bull’un kendilerine gelecekteki güç ünitesi durumu konusunda bilgi verip vermediği sorulduğunda Vermeulen: “Tabii ki Red Bull’un yönetimi bizi hangi durumda oldukları konusunda tam bilgilendiriyor, nereye gitmek istedikleri ve hedeflerinin ne olduğu konusunda. Süreç devam ediyor.”

“Öncelikle önümüzde Honda’yla inanılmaz bir sezon duruyor. Gelecek sezonun motoru konusunda çok olumluyuz. Fakat 2022 ve sonrasında olacaklar konusunda da çok ilgiliyiz.”

“Bu konuda Max’a karşı çok açık ve şeffaflar. Sabırlı bir şekilde bekliyoruz ve başarılı bir sonuç alınacağından eminiz.”

Jos Verstappen ise Red Bull’un henüz Mercedes’i yenecek kabiliyette bir araç çıkaramamasının üstünde çok durulmaması gerektiğini belirtti.

Bunun gerginliğe yol açıp açmadığı sorulduğunda Jos: “Hayır, sayılmaz. Bazen bunun benim için Max için olduğundan biraz daha endişe verici olduğunu düşünüyorum, ya da aşağı yukarı aynı.”

“Fakat tabii ki Max’ın elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Red Bull’dayız ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Gergin olabilirsiniz ama Max’ın daha önce dediği gibi size herhangi bir faydası olmayacaktır.”

“Hepimiz Max’ın dünya şampiyonluğu için yarışmasını istiyoruz fakat hedefe giderken birlikte çalışmak da güzel. Onda da biraz güzellike mevcut. O yüzden gelecek sene Red Bull’la bunu başarabilmemizi diliyorum.”

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