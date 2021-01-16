Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Max Verstappen, eğer 2013 yılının ardından turbo hibrit motorlar gelmeseydi, Red Bull'un en az Mercedes kadar baskın olacağını düşünüyor.

Mercedes, 2014 yılında kullanılmaya başlanan V6 turbo hibrit motorlarla beraber Formula 1'i domine etmişti.

Alman otomobil üreticisi, 2014'ten bu yana arka arkaya yedi takımlar ve pilotlar şampiyonluğunu kazanırken, Red Bull bu süreçte ikincilikten öteye gidemedi.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, Mercedes'in 2014'ten bu yana Red Bull gibi üst düzey bir takıma karşı üstünlük kurmasının temel sebebinin 2014'te kuralların büyük oranda değişmesi olduğunu düşünüyor.

Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse bence eğer kurallar 2013'ün ardından değişmemiş ve V6 motorlar gelmemiş olsaydı, o zaman Red Bull da aynı şeyi yapabilirdi."

“Sadece bir şekilde onlar için mükemmel oldu. Tabii ki bildiğiniz üzere V6 dönemine çok erken hazırlanmaya başladılar ve en başından itibaren iyi bir güç ünitesine sahiplerdi. Bunun başlangıçta onlara gerçekten çok yardımcı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Bununla birlikte, Verstappen, Mercedes'in sadece en iyi motora sahip olmadığını ve Alman üreticinin şasi tarafında da mükemmel bir iş çıkardığını söyledi.

Hollandalı pilot, "Bence araçlarını çok hızlı hale getirdiler. Elbette İyi bir düzlük hızıyla her şey çok daha iyi görünüyor. Ancak 2020'de inanılmaz bir araca sahiplerdi. Bunu es geçemezsiniz.” dedi.

 
Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Önceki haber

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Sonraki haber

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Son Haberler

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

49 dk
2
Formula 1

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

22s
3
Formula 1

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

1s
4
Formula 1

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

2s
5
Formula 1

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor

2s

Son Haberler

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
F1

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
F1

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
F1

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı
F1

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor
F1

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.