Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Mercedes, 2014 yılında kullanılmaya başlanan V6 turbo hibrit motorlarla beraber Formula 1'i domine etmişti.

Alman otomobil üreticisi, 2014'ten bu yana arka arkaya yedi takımlar ve pilotlar şampiyonluğunu kazanırken, Red Bull bu süreçte ikincilikten öteye gidemedi.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, Mercedes'in 2014'ten bu yana Red Bull gibi üst düzey bir takıma karşı üstünlük kurmasının temel sebebinin 2014'te kuralların büyük oranda değişmesi olduğunu düşünüyor.

Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse bence eğer kurallar 2013'ün ardından değişmemiş ve V6 motorlar gelmemiş olsaydı, o zaman Red Bull da aynı şeyi yapabilirdi."

“Sadece bir şekilde onlar için mükemmel oldu. Tabii ki bildiğiniz üzere V6 dönemine çok erken hazırlanmaya başladılar ve en başından itibaren iyi bir güç ünitesine sahiplerdi. Bunun başlangıçta onlara gerçekten çok yardımcı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Bununla birlikte, Verstappen, Mercedes'in sadece en iyi motora sahip olmadığını ve Alman üreticinin şasi tarafında da mükemmel bir iş çıkardığını söyledi.

Hollandalı pilot, "Bence araçlarını çok hızlı hale getirdiler. Elbette İyi bir düzlük hızıyla her şey çok daha iyi görünüyor. Ancak 2020'de inanılmaz bir araca sahiplerdi. Bunu es geçemezsiniz.” dedi.