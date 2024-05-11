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Formula 1 Miami GP

Verstappen: "20 saniye önde olmayı tekerlek tekerleğe mücadeleye tercih ederim"

Max Verstappen, rakibiyle girdiği yakın bir mücadeleden galip çıkmaktan ziyade, üstünlük kurmaktan daha fazla tatmin olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Hollandalı pilot son iki yıldır yarışları çok rahat farklarla kazanmaya alıştı ve herkesin açık ara önünde yer aldı.

Son 50 Grand Prix'nin 38'ini kazanan Dünya Şampiyonu, Miami Grand Prix hafta sonunda Sky F1'e verdiği demeçte galibiyetlerinin doğası hakkında konuştu.

Verstappen'e eşit seviyedeki bir rakibiyle, damalı bayrağa kadar süren gergin bir düellodan galip çıkmayı mı yoksa 20 saniyelik avantajlarla önündeki herkesi ezip geçmeyi mi tercih ettiği sorulduğunda gülümsedi.

Verstappen, "En az 20 saniye!" 

"Hayatım boyunca çok fazla yakın dövüşte yarıştım. Artık büyük bir farkla kazanabileceğimizden  %100 emin olduğumuzda çok daha fazla keyif alıyorum. Elbette hayranların duymak istediği şey bu değil ama ben dürüst biriyim."

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"Kazanmak ve kendi başarımı yaratmak için buradayım." dedi.

F1'deki geleceği hakkında, özellikle de 2028 sonuna kadar olan sözleşmesini tamamlamak için Red Bull ile devam edip etmeyeceği konusunda her türlü söylenti ve varsayım varken, Verstappen artık bu kategoride ulaşmak istediği herhangi bir hedefi olmadığını söyledi.

"F1'de benim için önemli olan şu anda bulunduğum yerde kalmaya çalışmak çünkü bu sporda başarmak istediğim her şeyi zaten başardım."

Verstappen  Le Mans 24 Saat gibi diğer prestijli yarışlarda ve genel olarak dayanıklılık disiplininde mücadele etmek istediğini açıkça belirtti ve spor tarihindeki en başarılı pilot olmak üzere rekor kırarak sekizinci Dünya Şampiyonluğu'na ulaşmak için işlerin mükemmel bir şekilde yoluna girmesi gerektiğini söyledi.

"Bir noktada F1 dışında tüm farklı yarış türlerini deneyimlemek istiyorum, bu yüzden 40 yaşıma kadar burada olmayacağım." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Verstappen 2024'ün ilk altı yarışından ikisini kaybetti ve Red Bull şimdiden 2023'ün tamamında olduğundan daha fazla mağlup oldu. Avustralya'daki bir fren sorunu Verstappen'in yarışı bitirme şansına mal olurken, Miami'de Güvenlik Aracı müdahalesinin stratejisini tehlikeye atmasının ardından McLaren'den Lando Norris tarafından yenildi.

Ancak Verstappen yenilmeyi hâlâ önemsemesinin F1'e olan sevgisinin bir süre daha devam edeceğini gösterdiğini söyledi.

"Önleyebileceğimiz şeyler olduğunda elbette sinirleniyorum."

"Hâlâ sinirleniyor olmamın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer sinirlenmezsem, bu umursamadığım anlamına gelir."

"Umursamadığınız zaman, artık %100'ünüzü vermiyorsunuz. O noktada da spordaki varlığınızı sorgulamaya başlıyorsunuz."

"Kazanmayı ve zirvede olmayı seviyorum, takımdaki tüm harika insanlarla çalışmayı seviyorum. Sanırım beni gerçekten motive eden şey, her zaman mükemmele yakın olmaya çalışmak."

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