Verstappen, 1966'dan bu yana Time'ın kapağına çıkan ilk Hollandalı oldu
Max Verstappen, elde ettiği son başarıların ardından Amerikan Time dergisinin kapağına taşındı.
Max Verstappen, bu yıl üst üste üçüncü Formula 1 şampiyonluğunu elde etti ve pek çok rekorun yeni sahibi oldu.
Bu başarı da dünya çapınca büyük bir yankı uyandırmaya başlamış durumda; son olarak Time dergisi Verstappen'e kapağında yer verdi.
Kapakta Verstappen'in bir fotoğrafı yer alıyor ve kendisiyle ilgili "Durdurulamaz" kelimesi kullanılıyor.
Bu, Hollandalı pilot açısından büyük önem taşıyor çünkü Time, dünya çapındaki en büyük dergilerden biri olarak biliniyor ve Verstappen, 1966'dan bu yana bu derginin kapağındaki ilk Hollandalı oldu.
Son olarak bunu 57 yıl önce astrofizikçi Martin Schmidt başarmıştı. Derginin var olduğu yüz yılı aşkın süre boyunca kapağında sadece 8 Hollandalı yer aldı ve bunlardan sadece biri sporcuydu ve o da Max'ti.
Bu arada, Formula 1 tarihinde bu onura layık görülen sadece üç pilot vardı; Jim Clark, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton.
Dergide Verstappen çeşitli konulara da değindi.
Bunlar arasında, "Film yıldızlarıyla takılmak gibi bir arzum yok." sözü özellikle dikkat çekiciydi.
Hollandalı pilot çocukluğuna da değindi ve şöyle dedi: "Küçükken, diğer çocuklar geleceği düşünmeden oyun oynuyorlardı. Oysa babamın bir planı vardı ve benim de bunu gerçekleştirmem gerekiyordu."
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