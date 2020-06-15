Verstappen, 1.6 milyon euro'ya Ferrari satın aldı!

Max Verstappen yakında bir Ferrari'nin direksiyonuna geçecek ancak bu Formula 1'de değil, şehir caddelerinde olacak. Çünkü La Gazzetta dello Sport'un raporuna göre Hollandalı pilot, Ferrari'den pahalı bir spor araç sipariş etti.

Verstappen'in seçiminin bir Ferrari Monza SP2 olduğu ifade ediliyor ve değeri yaklaşık 1,6 milyon euro.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın garajında da Ferrari olduğu biliniyor ve böylelikle griddeki önemli isimlerden birisi daha Ferrari yol otomobiline sahip olacak.

6.5 litre hacmindeki V12 motor, 820 bg güç üretebiliyor. Bu sayede 100 km/s hıza sadece 2.9 saniyede; 200 km/s hıza ise yalnızca 7.9 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum süratin 300 km/s üzerinde olduğunu da belirtelim.

Ancak Verstappen'in yeni Ferrari'si için beklemek zorunda olduğu anlaşılıyor. İtalyan ekip henüz Hollandalı pilotun SP2'sini teslim etmedi.

Ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic ve ünlü şef Gordon Ramsay gibi isimlerin Ferrari SP2'si olduğu biliniyor.