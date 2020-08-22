Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"

Koronavirüs nedeniyle sezonun ancak Temmuz ayında başlamasının ardından, 2020 F1 takvimi oldukça sıkıştı. Sezon Avusturya ve Macaristan'da gerçekleştirilen peş peşe 3 yarışla başladıktan sonra bir hafta sonu ara vermişti.

Ardından Britanya ve İspanya'daki art arda 3 yarış gerçekleştirildi ve yine bir hafta sonu ara verildi. Sırada Belçika ve İtalya'da gerçekleştirilecek art arda 3 yarış bulunuyor. Bu, pilotların 11 hafta sonunda 9 yarışa çıkması manasına geliyor.

9 yarışın tamamlanmasının ardından yapılacak yarışların biraz daha rahat bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye GP'nin takvime eklenmesi kesinleştiğinde, sezon 17 yarışla tamamlanmış olacak.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu seneki art arda 3 yarış prosedürünün standartlaştırılamayacağını söylemişti.

Red Bull pilotu Verstappen de yarış yapmak zorunda olduklarını kabul ettiğini ancak art arda 3 yarışların kendileri için çok yorucu olduğunu söyledi.

İspanya GP hafta sonunda konuşan Verstappen, "Şu an için sorun yok. Çok uzun bir ara vermiştik."

"Ancak gelecek sene bu şekilde art arda 3 yarışın olmamasını umuyorum. Bu biraz aşırı."

"Art arda iki yarış yaptığımızda sorun olmuyor. Bunların arasında tatil yapmak iyi geliyor."

"Ancak şu an için tabii ki bu durumu kabul etmek zorundayız. Yarışların yapılması gerekiyor, bu yüzden biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Şu anda art arda 3 yarış düzenliyoruz. Bunun oldukça sınırda olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Williams pilotu George Russell ise bu durumdan keyif aldığını, sürekli yarış yapmanın kendisine karting dönemini hatırlattığını söyledi.

Russell, "Eskiden her hafta sonu annem ve babamla cuma akşamı yola çıkar, ülkedeki karting pistlerine giderdik. Bana o günleri hatırlattı. Bu sayede anılarım canlandı."

"Ben bu süreçte gerçekten keyif aldım. Bu, sevdiğimiz işi yaparken daha çok alışmamızı sağlıyor."

"Bu inanılmaz. Sürekli olarak dünyanın en iyi pistlerine gidiyoruz."

"Ancak takımları da anlıyorum. İki Britanya GP'nin sonrasındaki pazar gecesi kendi yataklarında uyuyabildiler."

"Bu şekilde art arda 3 yarış olduğunda, çalışanlar için evlerinden uzakta kaldıkları için gerçekten zor oluyor."

"Ben seviyorum ancak bu bir takım sporu. Bu yüzden her gün çalışan ekip arkadaşlarını da düşünüyorum." dedi.