Verstappen: "100. galibiyete ulaşmamızı hiç beklemiyordum"
Red Bull'un Kanada'da 100. Grand Prix galibiyetini alması üzerine Max Verstappen, bu rakamlara ulaşmayı hiç beklemediğini söyledi.
Verstappen'in pole'den başladığı yarışı galibiyetle taçlandırması Red Bull'a spordaki 100. zaferini kazandırırken, Hollandalı pilot toplam 41 galibiyetle Ayrton Senna'nın galibiyet sayısını egale etti.
Yarışın ardından çifte Dünya Şampiyonu, "Tabii ki şu anda çok mutluyum. Çok basit bir yükseliş değildi çünkü lastikler beklediğimiz aralıkta performans göstermiyordu. Cuma gününe kıyasla bugün hava çok soğuktu ve biraz kayıyorduk."
"Bugün yaşadıklarımız aşağı yukarı beklediğim şeylerdi ama yol tutuşu ve lastiklerin sıcaklığını korumak bizi gerçekten zorladı."
"Ama evet, sonunda galibiyet elde ettik ve bugün takımın 100. Grand Prix'sini kazandık. Bu inanılmaz bir şey."
"Bu rakamlara ulaşmayı hiç beklemiyordum. Eğlenmeye ve çok çalışmaya devam ediyoruz, ama bugün yine harika bir gün oldu." yorumunu yaptı.
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