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Formula 1 Belçika GP

Verstappen: "10 sıra grid cezası nedeniyle kazanma şansımız yok"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu grid cezası nedeniyle kazanma şansları olduğuna inanmıyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu 10 sıra grid cezası almaya hazırlanıyor ve bu ceza, arka arkaya zor yarışlar geçirmelerinin ardından geliyor.

Bu hafta sonu yeni motora geçip ceza alıp almayacağı sorusuna Verstappen, "Muhtemelen, evet bunu yapacağız."

"Fakat bunun olacağını biliyordum, bu yüzden benim için sürpriz olmadı."

"O noktadan itibaren ne kadar yükseleceğimizi pazar günü öğreneceğiz. Fakat bazı pistler doğal olarak diğerlerinden biraz daha iyi geçiyor."

"Bir cadde pistinde motor cezası almak istemezsiniz, bu yüzden evet büyük olasılıkla burada ceza alacağız." cevabını verdi.

Hedefinin hasar sınırlaması mı olduğu sorusuna Verstappen, "Muhtemelen evet. Özellikle en hızlı olmadığımız son birkaç yarışa bakarsanız, 10 sıra cezayla kazanma şansımız olduğunu söyleyemem."

"Fakat yine de her şey birkaç dakika içinde tersine dönebilir."

"Bu yüzden açık fikirli olmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Biz de bunu yapmaya çalışacağız."

"Yani şu anda burada ne kadar rekabetçi olacağımızı ben de bilmiyorum. Birkaç yerde yeni asfalt var, dolayısıyla lastiklerin buna nasıl tepki vereceğini görmemiz gerekiyor."

"Hava durumu da dahil olmak üzere pek çok bilinmeyen var. Cuma ve Cumartesi günü oldukça fazla yağmur bekleniyor. Bu yüzden hava durumunu takip etmemiz, hafta sonu boyunca ilerleme kaydetmemiz ve ne kadar rekabetçi olduğumuzu görmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

Verstappen, McLaren'ın baskın olmaya devam etmesi halinde şampiyonluk savaşının kızışmasını bekliyor.

Hollandalı pilot, "Eğer onlar baskın araca sahip olur ve kazanmaya devam ederlerse tabii ki öyle olacak."

"Fakat sadece kendimize odaklanmamız gerekiyor çünkü araç performansını geliştirme konusunda daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Bu yüzden dikkatimi buraya veriyorum. Elbette aklımızın bir köşesinde şampiyonluk var ama bence öncelikle stratejiye odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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