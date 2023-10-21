Verstappen: "1. viraj oldukça yakındı ancak neyse ki yeteri kadar boşluk vardı"
Amerika GP Sprint yarışına ilk sıradan başlayarak kazanan şampiyon Max Verstappen, ilk viraj mücadelesi çok yakın geçse de sonrasının rahat geçtiğini söyledi.
Verstappen, ilk viraja girerken ikinci sıradan kendisini çok fazla zorlayan Charles Leclerc'i arkasında tutmasının ardından rakip olarak Lewis Hamilton'la karşılaştı.
İlk turlarda Verstappen, istediği farkı açamadı ve Hamilton bir ara 0.6 sn kadar yaklaştı. Ancak devamında işler Verstappen'in istediği gibi ilerledi ve kısa Sprint yarışının sonunda fark 9 sn'ye ulaştı.
Verstappen, "Oldukça sıkışıktı. Neyse ki 1. viraja girerken çok fazla boşluk vardı, bu da yardımcı oldu."
"Ondan sonra kendi yarışımızı yapabildik ve tempoyu biraz kontrol edebildik. Sonunda biraz daha zorlayarak biraz eğlendik."
"Bu pistte bu kadar büyük kanatlara sahip DRS oldukça güçlü, DRS'den kurtulunca hepimiz kendi ritmimize yerleştik ve bence aracımızın hızı çok iyiydi." dedi.
Verstappen, Pazar günkü ana yarışa 6. sıradan başlayacağı için bugünkü kısa yarış onun için bir ön izleme oldu.
Verstappen, "6. sıradan başlamak bugünkünden biraz farklı olacak. Bu durumu ilginç kılıyor ve umarım biraz eğlenebiliriz. Elbette kazanmak istiyoruz." dedi.
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