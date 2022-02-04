Verstappen, 1 numara ile ilk yarışına buz üstünde çıktı

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Max Verstappen, 1 numara ile ilk sürüşünü yaptı. Fakat bunu pist üstünde değil, buzlu zeminde yaptı.

Hollandalı pilot, kış tatili yaptığı dönemde Red Bull'un düzenlediği özel bir etkinliğe katıldı. Karlı ve buzlu zeminde Sebastian Vettel'in şampiyon olduğu RB8'i süren Verstappen, daha önce açıkladığı üzere 33 değil, 1 numara ile sürüş yaptı.

Milton Keynes merkezli ekibin aracına, buzlu zemin için Pirelli'nin özel çivili lastikleri kullanıldı. Ayrıca bu gösteriye Franky Zom eşlik etti.

Etkinliği yukarıdan izleyebilir, aşağıdan da fotoğraflara ulaşabilirsiniz.

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