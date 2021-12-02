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Verstappen: "Cidde'deki yarışa olan yaklaşımım, diğerleriyle aynı"

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Red Bull pilotu Max Verstappen, şampiyonluğunu ilan edebileceği Suudi Arabistan GP'sine yaklaşımının, sezondaki diğer yarışlara olan yaklaşımıyla aynı olduğunu belirtti.

Verstappen: "Cidde'deki yarışa olan yaklaşımım, diğerleriyle aynı"

Verstappen, şampiyonadaki rakibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton'dan 18 puan daha fazla alması durumunda, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Hollandalı pilota, ilk defa şampiyonluğu ilan etme fırsatı olduğu göz önüne alındığında yaklaşımının nasıl olduğu ve bu şampiyonluk hesaplarının ardında konsantrasyonunu nasıl koruduğu sorusu soruldu.

Verstappen'in yanıtı ise şu şekildeydi: "Tüm sezonda olduğu gibi yaklaşımım aynı, bu konuda bir değişiklik yok."

"Yeni bir pistteyiz. Öncelikle pisti öğrenmemiz ve birinci antrenmanlarda ne olacağını görmemiz lazım. Ben şu anda hafta sonunda olabildiğince rekabetçi olmaya çalışmaya odaklanmış durumdayım."

"Konsantrasyonumu ise her zaman nötr kalarak topluyorum. Ne pozitif yorumları, ne de negatif yorumları okuyorum; aslında hiçbir şeyi okumuyorum ve hayatımdaki diğer şeyler ile meşgul oluyorum."

"Tabii ki F1'e odaklanıyorum ve pist dışındaki işlerimi yapıyorum, simülatörde hazırlanmak gibi. Ancak diğer şeylerle de meşgul oluyorum ve bence bu durum bana çok yardımcı oluyor."

Taze hazırlanan Cidde Sokak Pisti hakkında ilk izlenimlerinin neler olduğu sorusuna Hollandalı pilot, "Daha pist yürüyüşü yapmadım, ancak simülatörde çok ama çok hızlı bir pistti, bu nedenle gerçek hayatta sürmeyi dört gözle bekliyorum." yanıtını verdi.

Basın toplantısına, şampiyona rakibi Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ile katılan Verstappen'e, kendisi ve Hamilton arasında yaşanacak kazanın Hamilton'a daha büyük zarar verebileceği ve kendisinin daha agresif olabileceğinin ne kadar özgürlük yarattığı sorusuna Verstappen, "Ben bu konuyu düşünmüyorum."

"Ben burada araçtan ve kendimden en iyi performansı almaya odaklandım. Sonra neler olacak göreceğiz." yanıtını verdi.

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