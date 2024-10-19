Verstappen: "Turu tamamlayabilseydim pole'ü alabilirdim"
Max Verstappen, yarışa ikinci sıradan başlayacağı için memnun olduğunu söyledi.
Amerika Grand Prix'si sıralama turlarının Q3 bölümü büyük bir dramaya sahne oldu.
İlk turlarda istediği dereceyi yakalayamayan Max Verstappen, mor sektörle başladığı son turuna George Russell'ın kazası nedeniyle devam edemedi ve sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.
Her şeye rağmen aldığı sonuçtan memnun olan Verstappen şunları söyledi: "İlk turumda oldukça fazla zaman kaybettim. Bu talihsiz bir durum ama bir tur şansımız daha olduğunu biliyordum."
"Ne yazık ki, turumu tamamlayamadım. Yoksa iyi bir tempomuz vardı. Ama işler böyle. En azından ön sıradayız, bu çok önemli."
"Aracımız rekabetçi görünüyor. Küçük değişiklikler yaptık ve güzel hissettirdi. Umarım bu yarın için de olumlu olur."
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