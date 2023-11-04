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Formula 1 Brezilya GP
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Verstappen: "Yarışı oldukça iyi yönettik"

Brezilya'da sprint yarışını ilk sırada tamamlayan Max Verstappen, yarışı oldukça iyi yönettiklerini düşünüyor ve ana yarışta da benzer bir iş yapmayı umuyor.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Brezilya'da sprint yarışına 2. sıradan başlayan Max Verstappen, kirli taraftan kalkmasına rağmen ilk virajı lider dönmeyi başardı. 

Geri kalan 24 turda da yumuşak lastiklerini çok iyi yöneten Verstappen, bu sezonki 4. sprint zaferine uzandı ve 8 puanı hanesine yazdırdı. 

Yarışan ardından konuşan Hollandalı pilot, yarışı oldukça iyi bir şekilde yönettiklerini düşünüyor. 

"Tabii ki startta öne geçmek önemliydi. Çizgiden ilk kalkışımız çok iyi değildi ama hızlanmanın ikinci bölümü çok iyiydi, böylelikle Norris'in yanına gelebildim." 

"Öne geçmemizin ardından her şey yarışı yönetmekle ilgiliydi. Bu pistte lastik aşınması çok fazla, bu yüzden tek bir lastik seti ile 24 tur gitmek çok zor.  Aynı tur zamanını korumak zor oluyor."

"Bence yarışı oldukça iyi yönettik. Geçen yıl burada zorlanmıştık, bugün ise çok daha iyiydi. Lastik aşınması herkes için fazla, kimse tam gaz gidemiyor. Her şey lastikleri kontrol altında tutmakla alakalı ve bence bugün bunu iyi yaptık." 

"Bugün yarışta çok fazla şey öğrendik, umarım ana yarışta da benzer bir iş yapabiliriz." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

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