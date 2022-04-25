Verstappen: "Ferrari'den daha hızlı olup olmadığımızı bilmiyorum"

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Melbourne'deki zorlu hafta sonunun ardından hemen hemen herkes, Ferrari'nin Red Bull'dan daha hızlı olduğu konusunda hemfikirdi.

Ancak getirilen yeni güncellemeler sayesinde Red Bull, ileriye doğru iyi bir adım atmış gibi görünüyor.

Hafta sonu kariyerinin ikinci Grand Slam'ini yapan ve alınabilecek 34 puanının hepsini toplayan Verstappen, yarıştan sonra şöyle dedi: "Tabii ki Melbourne bizim için iyi bir hafta sonu değildi. Genel olarak sezonun başlangıcı harika değildi. Bu yüzden güzel bir hafta sonuna ihtiyacımız vardı. Bu şekilde olmasını beklemiyordum ve böyle bir hafta sonu geçirmek inanılmaz."

"Takım olarak duble yaptık, alınabilecek tüm puanları topladık. Ayrıca yarışı da kontrol altında götürdüğümüzü düşünüyorum. Hiç hata yapmadık, doğru karalar verdik, örneğin geçiş lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçme zamanlamamız doğruydu. Sonrasında sadece yarışı kontrol altında götürdük."

"Elbette TV'de kolay görünüyor olabilir ama yine de bu şartlarda odaklanmanız gerekiyor. Özellikle tur bindirmelerde gözünüzü açık tutmalısınız. Yarış çizgisinin dışına çıktığınızda lastik kilitlemek ve ıslak bir kısma dokunup pist dışına çıkmak çok kolay. Fakat aracımız çok iyi çalışıyordu."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, celebrate on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Zaten sprint yarışında araçta iyi bir tempomuz olduğunu görmüştük. Muhtemelen lastikleri çok iyi koruyorduk. Yani evet, çok pozitif bir hafta sonu oldu."

Verstappen, kazandıkları güçlü zafere rağmen henüz en iyi araca sahip olup olmadıkları hakkında yorum yapmıyor.

"Bunu söylemek her zaman için zordur çünkü pist farklı. Melbourne'e bakarsanız kesinlikle en hızlısı değildik. Detaylar çok önemli. Ayrıca her zaman araçta iyi bir dengeye sahip olduğunuzdan emin olmalısınız çünkü en hızlı araca sahip olabilirsiniz ama dengeniz kötüyse fayda etmez."

"Ayrıca lastiklerinize de bakmanız lazım. Bu tür şeyler yeni araçlarda çok önemli."

"Miami mesela yine çok büyük bir soru işareti olacak ve bazıları için olumsuz olacak. Umarım iyi bir iş yaparız fakat şu anda neler olacağını bilemezsiniz."

"Ayrıca Ferrari dün çok hızlıydı. Sprint yarışının başlangıcında arayı açıp gidiyordu. Melbourne'le karşılaştığımızda daha fazla aşınma yaşadılar. Yani yine çok hızlılardı. Dediğim gibi Miami çok farklı bir yarış olabilir."

Verstappen, yarışın en zor anının tur bindirmeler olduğunu söyleyerek şunları ekledi: "Bence tur bindirmeler çok zordu. Bazıları kuru çizgide kaldı ve onları ıslak bölümlerden geçmek zorunda kaldım. Harika değil ama yapacak bir şey yok. Bununla başa çıkmak zorundaydım. Yine de bunu yaparken pist dışına çıkmak çok kolaydı."

Ayrıca Verstappen, Red Bull'un hız artışının güncellemelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı hakkında da yorum yapmıyor.

Hızın iyi dengeden mi yoksa güncellemelerden mi kaynaklandığı sorusuna, "Bilmiyorum. Elbette güncellemeler getirdik ama bunun bize ne kadar zaman kazandırdığını bilmiyorum. Bizim için yoğun bir hafta sonuydu. Hem yağmur hem de kuru zeminde sürüş yaptık. Yani yargıya varmak çok zor. Kesinlikle bazı şeylerde Avustralya'dan daha iyiydik."

"Bu yüzden tüm hafta sonunun gidişatından çok memnundum. Her alanda en iyisini yaptık ve bu da yeni parçalar getirmekten daha önemli. Güncellemelerin bize ne kadar zaman getirdiğini ise zaman gösterecek."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images