Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

Mercedes, 2014'ten bu yana altı takımlar ve altı pilotlar şampiyonluğu elde etmeyi başardı ve bu süreçte şampiyonlukların beşini Lewis Hamilton, bir tanesini ise Nico Rosberg kazandı.

Max Verstappen, bu süreçte Toro Rosso/Red Bull'la yarıştı ve hiç şampiyonluk kazanamadığı gibi, sadece bir kez şampiyonada ilk üçe girmeyi başardı.

Ancak Verstappen'e göre kendisi de dahil olmak üzere griddeki pilotların %60'ı Mercedes'le şampiyon olurdu.

Ziggo Sport ile yaptığı röportajda genç sürücü, “Lewis Hamilton güçlü bir sürücü, ancak Formula 1'de çoğu şey sahip olduğunuz araca bağlı."

"Elbette 20 sürücünün tamamı Mercedes için yarışsaydı hepsi kazanamazdı. Fakat %60'nın bunu başarabileceğine inanıyorum." dedi.

Bunun üzerine yorumcu, Mercedes'le bile yarış kazanamayacak isimleri saymaya başladı.

Sonrasında Antonio Giovinazzi, Robert Kubica, Lance Stroll, Pierre Gasly, Romain Grosjean ve Daniel Kvyat'ı söyledi.

Verstappen bunun üzerine, “Evet, doğru,” diyerek bu isimleri onayladı.

Lando Norris'in şampiyon olup olamayacağı sorusuna, "Bence evet." şeklinde yanıt verirken, Alex Albon'un yapıp yapamayacağı sorusuna, "Bu soruya yanıt veremeyeceğim." cevabını verdi.