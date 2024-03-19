Veriler, Mercedes'in sorunları hakkında neyi işaret ediyor?

Mercedes, 2024 F1 aracı W15'in Red Bull'a yaklaşmak için sıçrama yapmasına yardımcı olacağını umarken, Suudi Arabistan'daki son sıkıntıları, daha ne kadar çok iş yapılması gerektiği konusunda bir çağrı oldu.

Ancak McLaren ve Aston Martin'in arkasında bitirdiği için Cidde'de rekabetçi tablo pek de iyi görünmese de, takım gerçek formunun belirli bir sorun tarafından gizlendiğini düşünüyor.

Bu da W15'in yüksek hızlı virajlarda olması gerektiği gibi performans gösterememesine neden olan gizemli bir özellik; zıplama ve yere basma kuvveti kaybı ile yol tutuşunun bir araya gelmesi araca zaman kaybettiriyor.

Takım, aracın pistin diğer alanlarında rekabetçi olduğu görüldüğünden, bu zayıflığın hemen hemen tüm açığı açıkladığını düşünüyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff Suudi Arabistan'da, "Hemen hemen diğer her yerde hızlıyız. Daha küçük bir arka kanadımız olduğunu biliyoruz, virajlarda kaybettiklerimizi telafi ediyoruz. Ancak tüm tur zamanını kaybettiğimiz yer sadece yüksek hız." demişti.

Wolff'un açıklamaları gerçek dünya verileriyle destekleniyor gibi görünüyor çünkü Mercedes'in son iki Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki sıralama performansının GPS karşılaştırmaları, karşı karşıya olduğu sorunun ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Dikkat çekici bir şekilde, takımın W14 ve W15 arasında kaydettiği dramatik ilerlemeye rağmen, 2024'teki aracı yüksek hızlı virajlarda daha yavaş kaldığını gösterdi.

2023 ve 2024'ün sıralama turlarının GPS karşılaştırmaları, yüksek hızlı 4. viraj apeksinden 8. viraja kadar olan bölümde W15 aracının belirgin bir şekilde eksik olduğunu gösteriyor.

George Russell, Mercedes W15 Fotoğraf: Shameem Fahath

Russell'ın verileri karşılaştırıldığında (her iki yılda da en hızlı Mercedes olduğu için), 12 ay önce bu bölümün çoğunda kolayca tam gaz giderken, bu sefer ayağını biraz gazdan çekmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Hız düşüşü (ona yaklaşık 10 km/s'ye mal oldu), 4. viraj kompleksine hemen hemen başa baş giren Russell'ın sadece bu kısa bölümde yaklaşık 0.130 saniye kaybettiği anlamına geliyordu. Bu fark, turun yarısındaki U virajına kadar telafi edilemedi.

O andan itibaren Mercedes W15, start/finiş çizgisine kadar geçen yıla göre belirgin bir şekilde daha hızlıydı. Turu yarım saniyeden fazla bir farkla önde tamamladı - bu da maksimum hız ve orta/düşük hızlı virajlardaki performansın çok daha iyi olduğunu kanıtlıyor.

Yüksek hızlı virajlarda masada ne kadar tur zamanı bırakıldığı göz önüne alındığında, Mercedes nereye odaklanması gerektiğini biliyor, ancak şu anda neler olup bittiğine dair net bir cevabı yok.

Ve işler özellikle kafa karıştırıcı çünkü otomobilin pistteki performansı, fabrikadaki simülasyon ve simülatör verilerinin olması gerektiğini söylediği şeyle uyuşmuyor.

Sürücü güveni üzerinde açık bir etkisi olan öngörülemeyen yol tutuş kaybı, belirgin bir şeye dayandırılamıyor.

Ayrıca sorun sıralama turları ve yarış boyunca da aynı şekilde görünmüyor. Düşük yakıtla aşırı savrulma anları zıplama ile şiddetlenirken, yarışta daha ziyade tutarsız yol tutuş ve yere basma kuvvetinden kaynaklanıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, "Araçta daha fazla yakıt olduğunda biraz daha yavaş gidiyorsunuz. Bu durumda sakin oluyorsunuz ve sorun olmuyor. En büyük sorun ise yeterli yol tutuşa sahip olmamamız. Bu hafta üzerinde çok çalışacağımız şeylerden biri de bu çünkü Melbourne'de benzer virajlar var." dedi.

Karmaşık tabloya bir de Mercedes'in rakiplerine kıyasla hızının yarış hafta sonu boyunca sabit görünmemesi ekleniyor.

W15, takımların normalde yakıt yüklemeleri açısından oldukça tutarlı olduğu Cuma günleri doğrudan güçlü gibi görünüyor, ancak pist hızlandıkça diğerleri gibi kazanımlar elde edemiyor. Russell hafta sonu ilerledikçe Mercedes'in gerilediğini düşünüyor.

Suudi Arabistan'daki yarışın ardından konuşan Russell, "1. antrenmanda zaman çizelgesinin en üstündeydik ve her zaman ilk üçteydik. 2. antrenmanda 2. olduk. Sonra her iki hafta sonunda da hızımız düştü. Bu rakiplerimizin hızlanmasından değil, bizim yavaşlamamızdan kaynaklanıyor. Bu yüzden bunun nedenini anlamamız gerekiyor." demişti.

Sezonun ilk iki yarışından döndüğünden beri Mercedes sorunlarının üstesinden gelmek için her şeyini ortaya koydu. Ancak kaydettiği ilerleme sadece yarış pistinde kanıtlanabilecek bir şey. Bu nedenle takım, Melbourne hafta sonu için bazı deneyler yapacak.

Bu testlerden biri, ilk yarışta yapılan güncellemenin istenmeyen bir yan etki yaratıp yaratmadığını görmek için Bahreyn testinde kullanılan zeminine geri dönmek olabilir.

Albert Park'ın 7. virajdan 9/10. viraja kadar olan yüksek hızlı bölümünün tam olarak W15'in şu ana kadar zayıflığını ortaya çıkaran 250 km/s aralığında olması nedeniyle Mercedes, ileride daha fazla sorun yaşamamak için burada acil bir yanıt bulması gerektiğini biliyor.