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Vergne, Verstappen'i "Usain Bolt'a" benzetiyor

Jean Eric Vergne, Max Verstappen'in Formula 1'deki büyüklüğünü Usain Bolt'un atletizmde yakaladığı başarılara benzetiyor.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Max Verstappen, 2021 ve 2022 yıllarında şampiyon olmayı başarırken, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bu yıl şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyecek.

Verstappen bir yandan da galibiyet ve podyum gibi çeşitli rekorlarını geliştiriyor.

Eski F1 pilotu ve Formula E şampiyonu Jean Eric Vergne, son dünya şampiyonunun başarılarına daha fazla değer verilmesi gerektiği görüşünde.

Vergne, TALKSport'a şöyle konuştu: "Bence 2021 gibi bir şampiyona finalina sahip olmak her zaman harikadır fakat Max ve Red Bull'un şu anda bu kadar güçlü olması da kötü bir şey değil."

"Tanık olduğumuz şey bana göre sürücünün ve takımın büyüklüğü, ki bu Formula 1 için kötü bir şey olamaz."

"İnsanlar neden böyle diyor anlamıyorum. Durumu toparlamak ya da daha iyisini yapmak diğerlerine bağlı."

Jean-Eric-Vergne, DS Penske

Jean-Eric-Vergne, DS Penske

Fotoğraf: DPPI

"100 metre koşusunda Usain Bolt her yarışı kazanıyordu ve bu spor için harika bir şeydi, hepimiz onun büyüklüğe tanık oluyorduk."

"Belki orada bunu hissetmek daha kolay, çünkü onun kaslarını, sporcunun yüzünü ve nasıl terlediğini görüyorsunuz."

"Formula 1'de aracınız var ve kimin kim olduğunu fark edemeyebiliyorsunuz ama Max'in yaptığı bu dünyanın dışında bir şey."

"İnsanlar onun ne kadar iyi olduğunu ve neler yapabileceğini fark edebilirse, bence mevcut durumdan daha fazla keyif alabilirler."

"İnsanların unutmaya meyilli olduğu şey, bu noktaya şans eseri gelmemiş olmaları."

"En iyi mühendislere ve en iyi takıma sahip olmak için çabaladılar."

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Hamilton: "Şampiyonun son yarışta belirlenmesi olabilecek en iyi şey"

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