Vergne: "Verstappen, Formula E'de yenilmez olamazdı"

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Jean Eric Vergne, 2012 yılında Formula 1'e adım atarken, üç yıl boyunca Toro Rosso'da yarıştı ve en iyi sonucu altıncılıktı. 2014 sezonunun sonunda koltuksuz kalan Fransız pilot, sonrasında Formula E'ye geçti ve artık burada yarışıyor.

İki kez şampiyonluk kazanmayı başaran Vergne, Formula E'de yarışmanın Formula 1'e kıyasla farklı olduğunu düşünüyor ve ilginç bir örnek veriyor.

F1-Insider.com'a konuşan Fransız pilot, "Size karşı dürüst olacağım eğer Formula 1'de Max'e karşı yarışsaydım, onu yenemezdim. Şu anda yeteneğinin zirvesinde ve rakipsiz olabilir. Fakat eminim Formula E'de bu kadar yenilmez olamazdı."

"Bence en iyisi benim (şaka yapıyor)"

"Formula E'de, virajlarda daha yavaş olabiliriz ancak araçla çok fazla savaşıyoruz. Bu araçları limitlerde sürmek çok zor. Ayrıca yarış sırasında mümkün olduğunca çok enerji tasarrufu yapmamız, bunu yaparken de diğerleriyle tekerlek tekerleğe savaşmamız gerekiyor."

"Yani beyniniz Formula 1'e kıyasla daha aktif çalışıyor. Araç sürmek adeta bir satranç oynamak gibi."

"Formula E'de olmak hoş hissettiriyor. Biz e-mobilitenin elçileriyiz. En güzel şehirlerin ortasında yarışıyoruz ve artık elektrikli araçlarla pek çok şey yapılabileceğini gösteriyoruz. Yani sadece yarışmakla kalmıyor, bu hareketi de teşvik ediyoruz. Bence bu, önemli çünkü gelecek bundan ibaret."

Jean-Eric Vergne talks with Belgian racing legend Jacky Ickx Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"20 yıl içinde artık benzinli araçlar görmeyeceğiz. Bazı şehirlerde daha erken bile olabilir. Gitmemiz gereken yol bu. Üreticiler bu alanda en iyi araçları yapmaları gerekiyor ve motor sporları yeniden bir laboratuvara dönüşüyor. Formula E bu açıdan daha iyi bir laboratuvar çünkü yarının araçları burada geliştiriliyor." dedi.

Yine de Vergne, Formula E'de yarışmanın zorluklarına dikkat çekiyor.

"Bazen yarışlar kazanıyorsunuz ve bunu hak edecek tam olarak ne yaptığınızı bilemiyorsunuz. Bazı yarışları kazanmıyorsunuz ve neyi yanlış yaptığınızı bilmiyorsunuz. İşin sırrı aracınızdan en iyisini çıkarmak için sadece kendinize odaklanmak, ki bunu yapmak çok zor iş."

"Fabrikadaki mühendislerle çok fazla zaman geçiriyoruz ve simülatörde pek çok çalışma yapıyoruz . Aslında Formula 1'de olandan daha fazla çalışıyorum. Formula E sürücülerinin simülatörde diğer serilere göre çok daha fazla zaman geçirdiğini söyleyebilirim."

Vergne, yeni Gen3 araçlarına geçiş içinse epey heyecanlı görünüyor.

"Bunun ileriye doğru büyük bir adım odluğunu düşünüyorum fakat yarışların nasıl olacağını ben de merak ediyorum. Bizim için çok ilginç olacak."

"Yeni bir mücadeleyle karşı karşıyayız ve takımla birlikte işleri nasıl yöneteceğimiz konusunda kendimize çok fazla soru soruyoruz. Çok heyecan verici çünkü bu araçlar daha hızlı ve sürmesi daha da güzel."

"Bu yüzden ileriye doğru büyük bir adım olarak görüyorum. Zaten bu yılki yarışlar biraz daha temiz geçiyor ve bu durum hoşuma gidiyor. Fakat gelecek yıl nasıl olacak bilmiyorum. Umarım çarpışan arabalar görüntüsü azalır."