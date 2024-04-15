Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Vergne: "Verstappen, diğerlerinin aksine Formula E konusunda oldukça bilgili"

Eski Formula 1 pilotu ve iki kez Formula E şampiyonu olan Jean-Eric Vergne, Max Verstappen'in Formula E hakkındaki yorumları ile ilgili konuştu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, podyum töreni sırasında

Mark Sutton / Motorsport Images

Japonya Grand Prix'sinin ardından Verstappen'e Formula E hakkındaki görüşleri soruldu.

Verstappen, orada çok sayıda iyi sürücü olduğunu vurgulayarak, "Geçmişte onlarla yarışmış olabilirsiniz ya da onları etrafta görmüşsünüzdür, bu yüzden rekabet çok yüksek." dedi.

Formula E'ye geçmeden önce üç F1 sezonunda yarışan Vergne, Verstappen'in doğru bir görüş sunmak için son derece nitelikli olduğunu vurguladı.

Vergne AutoMoto'ya verdiği demeçte, "Bazı sürücüler ne hakkında konuştuklarını bile bilmiyorlar, bazıları Formula E hakkında gerçekten saçma sapan konuşuyor."

"Max ise izleyebildiği tüm yarışları izliyor ve Formula E sürücülerinin çoğuyla arkadaş. Dolayısıyla Max'ten bu yorumu görmek güzel."

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Fotoğraf: Andreas Beil

"İzlediği tüm serilerle ve simülatörde yaptığı tüm yarışlarla, bu araçlarla neler yaşadığımızı oldukça iyi anladığını düşünüyorum." dedi.

Vergne, Formula E'deki araçları anlamak için yapılan çalışmanın F1 veya Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndakinden daha fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

"En teknik seri biz miyiz bilmiyorum ama WEC ya da F1'e kıyasla çok daha fazla ev ödevimiz olduğu kesin."

"Bir sürücü yarış kazanmak istiyorsa, anlaması gereken çok daha fazla parametre var. Bu sadece lastik yönetimi ya da hızlı olmakla ilgili değil, gerçekten ustalaşmanız gereken pek çok başka şey var."

"Seriye yeni katılan bir sürücü için bu okula geri dönmek gibi bir şey çünkü çok fazla ev ödevi var. Öğrenilmesi ve anlaşılması gereken çok fazla şey var."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ralf: "Mercedes bir karmaşa içinde ve yaptıkları her şey 'felaket'"
Sonraki haber Sainz: "Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Sainz: "Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var!"

Sainz: "Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var!"

Formula 1
Sainz: "Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var!"
Ralf: "Mercedes bir karmaşa içinde ve yaptıkları her şey 'felaket'"

Ralf: "Mercedes bir karmaşa içinde ve yaptıkları her şey 'felaket'"

Formula 1
Çin GP
Ralf: "Mercedes bir karmaşa içinde ve yaptıkları her şey 'felaket'"
Horner: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar takımda kalacağından eminim"

Horner: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar takımda kalacağından eminim"

Formula 1
Horner: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar takımda kalacağından eminim"

Son Haberler

Haas, 2024'te "ezberleri bozan" aracını nasıl ortaya çıkardı?

Haas, 2024'te "ezberleri bozan" aracını nasıl ortaya çıkardı?

F1 Formula 1
Çin GP
Haas, 2024'te "ezberleri bozan" aracını nasıl ortaya çıkardı?
Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?

Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?

F1 Formula 1
Çin GP
Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?
Newey: "Yüksek maaş veremediğimiz için genç mühendisleri F1'e çekemiyoruz"

Newey: "Yüksek maaş veremediğimiz için genç mühendisleri F1'e çekemiyoruz"

F1 Formula 1
Çin GP
Newey: "Yüksek maaş veremediğimiz için genç mühendisleri F1'e çekemiyoruz"
Alpine, toparlanma hamlesi için Çin GP'ye taban güncellemesiyle geliyor

Alpine, toparlanma hamlesi için Çin GP'ye taban güncellemesiyle geliyor

F1 Formula 1
Çin GP
Alpine, toparlanma hamlesi için Çin GP'ye taban güncellemesiyle geliyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye