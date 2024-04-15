Vergne: "Verstappen, diğerlerinin aksine Formula E konusunda oldukça bilgili"

Japonya Grand Prix'sinin ardından Verstappen'e Formula E hakkındaki görüşleri soruldu.

Verstappen, orada çok sayıda iyi sürücü olduğunu vurgulayarak, "Geçmişte onlarla yarışmış olabilirsiniz ya da onları etrafta görmüşsünüzdür, bu yüzden rekabet çok yüksek." dedi.

Formula E'ye geçmeden önce üç F1 sezonunda yarışan Vergne, Verstappen'in doğru bir görüş sunmak için son derece nitelikli olduğunu vurguladı.

Vergne AutoMoto'ya verdiği demeçte, "Bazı sürücüler ne hakkında konuştuklarını bile bilmiyorlar, bazıları Formula E hakkında gerçekten saçma sapan konuşuyor."

"Max ise izleyebildiği tüm yarışları izliyor ve Formula E sürücülerinin çoğuyla arkadaş. Dolayısıyla Max'ten bu yorumu görmek güzel."

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Fotoğraf: Andreas Beil

"İzlediği tüm serilerle ve simülatörde yaptığı tüm yarışlarla, bu araçlarla neler yaşadığımızı oldukça iyi anladığını düşünüyorum." dedi.

Vergne, Formula E'deki araçları anlamak için yapılan çalışmanın F1 veya Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndakinden daha fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

"En teknik seri biz miyiz bilmiyorum ama WEC ya da F1'e kıyasla çok daha fazla ev ödevimiz olduğu kesin."

"Bir sürücü yarış kazanmak istiyorsa, anlaması gereken çok daha fazla parametre var. Bu sadece lastik yönetimi ya da hızlı olmakla ilgili değil, gerçekten ustalaşmanız gereken pek çok başka şey var."

"Seriye yeni katılan bir sürücü için bu okula geri dönmek gibi bir şey çünkü çok fazla ev ödevi var. Öğrenilmesi ve anlaşılması gereken çok fazla şey var."