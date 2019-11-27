Vergne: "Red Bull'un programı çok zordu"

Jean-Eric Vergne, Red Bull genç sürücü akademisinde yetişen pilotlardan biriydi ve 2012-14 yılları arasında Toro Rosso'da yarıştı.

Sonrasında Formula 1'den ayrılan Vergne, son iki sezonda Formula E şampiyonu oldu ve şimdilerde pek çok takımın dikkatini çekiyor.

Vergne, Red Bull sürücü akademisinin çok zor bir program olduğunu söyledi.

Fransız pilot, "Onlar olmasaydı, bugün burada olmazdım. Red Bull'u eleştirmeyeceğim, ama gerçekten oldukça büyük bir mücadeleydi."

"Formula 3'te yarışmaya başlamıştım ve Helmut Marko beni aradı. Bana 'Ricciardo nasıl yapılacağını gösterdi. Şampiyonayı kazanamazsan ayrılırsın' dedi."

"Pole pozisyonundan başladım ve yarışı kazandım. Ama Marko, en hızlı turu atmamamın kabul edilemez bir şey olduğunu düşünüyordu." dedi.

Daniil Kvyat da Helmut Marko'yla ilgili bir anısını anlattı.

Kvyat gülerek, "Formula BMW'deki ilk ıslak zemin testini yapmıştım ve sanırım üç ya da dört saniye daha yavaştım. Marko sabahın yedisinde beni aradı 'Islak zeminde kesinlikle işe yaramazsın' diyerek telefonu kapattı." dedi.