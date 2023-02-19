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Vergne: "Ocon ve Gasly çok iyi bir ikili"

Jean-Éric Vergne, Alpine'in yeni pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin çok iyi bir ikili olduğu görüşünde.

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Ezel Tan
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Vergne: "Ocon ve Gasly çok iyi bir ikili"
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Alpine bu yıl iki Fransız pilotla yarışacak ve böylelikle kendi motoruyla yarışan Fransız bir takım, iki Fransız sürücüyle yarışacak. Dolayısıyla %100 Fransız bir takım oldukları söylenebilir.

Enstone merkezli ekip son iki yıldır Esteban Ocon ve Fernando Alonso ile yarışmıştı. İspanyol pilotun ayrılığı sonrası koltuğa Oscar Piastri'nin geçmesi düşünülse de Avustralyalı pilotun tercihi McLaren oldu.

Bunun üzerine Alpine, AlphaTauri'den Gasly ile görüştü ve Red Bull'u erken fesih için ikna etmeyi başardı.

Şimdi ikilinin nasıl bir performans göstereceği merak konusu fakat eski F1 pilotu Jean Eric Vergne, Alpine'in çok iyi bir kadroya sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Vergne, "Bence ikisi de çok iyi sürücüler."

"Esteban'ın geçen yıl Alonso'ya karşı yaptıkları çok iyiydi. Pierre'in AlphaTauri'de yaptıkları ise harikaydı."

"Onlar Formula 1'de -en iyi takımlarda- araç kullanma fırsatı bulamamış iki üst düzey sürücü... Pierre üst düzey bir takıma geçti ama artık tamamen farklı bir sürücü."

"Red Bull'daki Pierre ile bugünkü Pierre aynı değil. Çok daha komple bir sürücü, daha odaklanmış ve zihinsel olarak çok daha güçlü."

"Umarım Alpine onlara iyi bir araç verebilir çünkü %100 Fransız bir takımın Formula 1'de başarılı olduğunu görmek harika olurdu." dedi.

Alpine, Mercedes, Ferrari ve Red Bull ile birlikte bu sezon gridde, yarış kazanmış iki sürücüye sahip olan dört takımdan birisi.

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