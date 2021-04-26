Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"

Jean Eric Vergne, Formula 1'de Toro Rosso ile geçirdiği üç yılın ardından spordan ayrıldı ve son yıllarda Formula E'de yarışıp iki şampiyonluk kazanmayı başardı.

Formula E hakkında El Mundo Deportivo'ya konuşan Vergne, "Formula E çok gelişti. Artık yarışın orta kısmında araç değiştirmek zorunda kalmamak daha iyi. Bence teknolojik anlamda da önemli bir mesafe kat edildi. Artık daha kompaktlar, kapasiteleri artırıldı, daha güçlüler, daha agresifler, yani yeni nesil araçlarda büyük bir adım atıldı."

"Bir sürücü olarak ilk başta bir Formula E aracını test ettiğinizde, sizin için gerçekten çok şaşırtıcı oluyor ama aynı zamanda her şeye hızlı şekilde alışıyorsunuz. Ses sizi çok şaşırtıyor. Fakat aynı zamanda çabucak alışıyorsunuz."

Formula E'nin bir gün Formula 1'in araç performansına ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna Vergne, "Tamamen farklılar ve hiçbir zaman aynı olmayacaklar. Tamamen farklı oldukları için, karşılaştırma yapmanıza gerek yok, çünkü yarışlar çok farklı. Mesela biz şehirlerin merkezinde yarışıyoruz ve F1 bunu sadece Monako ve Singapur gibi pistlerde yapıyor. Buna ek olarak Formula E pistleri çok daha dar ve Formula E yarışlarında enerjiyi yönetmek çok önemli. Formula 1'de böyle bir durum yok."

"Formula 1 her zaman Formula 1 olarak kalacak. Hiçbir kategorinin onlarla rekabet edebileceğini düşünmüyorum. Hiçbir şey Formula 1'in sahip olduğu DNA ve tarihle rekabet edemez. Onlar her zaman var olacak. Formula 1'in sadece en iyisini yaptığından emin olması gerekiyor. Yani ben Formula E'nin Formula 1'in yerini alacağını sanmıyorum."

Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso STR9 1 / 6 Fotoğraf: XPB Images Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso 2 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso STR9 3 / 6 Fotoğraf: XPB Images Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso STR9 4 / 6 Fotoğraf: XPB Images Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso STR9 ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB10 5 / 6 Fotoğraf: XPB Images Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso ve medya 6 / 6 Fotoğraf: XPB Images

"Fakat 10 yıl önce birisine elektrikli bir yarış serisinin bugünkü noktaya geleceğini söyleseydiniz, size gülerlerdi. Yani neler olacağını kim bilebilir?"

Vergne, Formula E'nin hayatını değiştirdiğini söyledi.

"Formula E'nin hayatımı değiştirdiği ortada. Bana gerçekten çok yardımcı oldu ve burada şampiyon olmayı başardım. Şampiyonlar için savaştım ve iki kez şampiyon oldum. Burası kimsenin umursamadığı küçük bir şampiyona değil. Pek çok marka için son derece önemli bir olan, pek çok taraftarın takip ettiği ve büyük önem taşıyan Formula E'ye geldiğim için çok şanslıydım. Formula E kariyerimi ve hayatımı tamamen değiştirdi."

"Hayatınızda her zaman başarılı olmak istersiniz. Pek çok pilot, şampiyonluklar kazanmayı istiyor. Herkesin bir Formula 1 şampiyonu olmayı hayal ettiği açık, ancak Formula 1'in ötesinde olan şeyler var. Ralliler, Formula E ve karting gibi pek çok kategoride şampiyon olabilirsiniz ve benim için en önemli şey şampiyonluk savaşı vermek. Şahsen bir veya ikiden daha fazla şampiyon olmak istiyorum. Bu sporun tarihine geçmeyi seviyorum."

"Formula 1'de yarıştım ve sanırım başarısız oldum. Fakat farklı bir kategoride bu durumu değiştirmek için ikinci bir fırsatım vardı ve bunu kullandım."

Fernando Alonso'yu Formula E'de yarışması için ne diyebileceği sorusuna Vergne, "Formula E'de herkes aynı araca ve kazanma anlamında aynı şansa sahip. En iyisi olduğunuzu düşünüyorsanız, Formula E'ye gelip bizi yenmeye çalışmalısınız. Fernando sporda inanılmaz işler başardı ve Formula E'ye gelmek isterse harika olur." cevabını verdi.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images