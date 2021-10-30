Vergne: "Hamilton'ın başarısı şans olamaz"

Lewis Hamilton, alt kategorilerdeki kusursuz performansının ardından 2007'de McLaren'la Formula 1'e adım attı ve daha ilk yarışlarında harika performans sergileyip, 2008'de şampiyon oldu.

Ancak Hamilton, 2012 sonunda bu efsanevi takımdan ayrıldı ve o dönem şampiyonluk adayı olmayan Mercedes'e geçti.

Mercedes, o dönem pozitif bir ivmeyi yakalamayı başarsa da, şampiyonluk kazanacak seviyede değildi. Bu sebeple bu geçiş, kimileri tarafından "hata" olarak görüldü. Ancak Hamilton, 2013 yılında yarış kazandı ve 2014 yılında Mercedes'le şampiyon oldu.

O Mercedes, 2014-20 arası arka arkaya yedi şampiyonluk alırken, Hamilton da altı şampiyonluk elde etti.

Bazıları bunun bir şans olduğunu söylese de, Vergne bunu "şans dışındaki her şey" şeklinde yorumluyor.

Fransız pilot, "Formula 1'de doğru yerde olmak çok önemli. Birisi buna şans diyebilir ama zamanla bunun tamamen doğru bir söylem olmadığını anlıyorum."

"En iyi örnek Lewis Hamilton. 2012'de McLaren'da yarıştığını ve Mercedes'e geçmek üzere olduğunu hatırlıyorum. O zaman kazanmaktan uzak olan yeni bir Mercedes ekibi vardı. Hindistan GP'de Lewis''e eğer Formula 1'in en iyi takımı olan McLaren'da yarışıyorsa, neden takım değiştirme gereği duyduğunu sordum. O da bana 'Bu takımı kendime göre inşa etmem gerekiyor. Sebastian Vettel'in önüne geçmek için buna ihtiyacım var' dedi. O zamanlar Sebastian her şeyi kazanıyordu."

"Lewis'in Mercedes'te elde ettiği şeylere her şey diyebilirsiniz, ama şans değil. Bunu diyemezsiniz. Takımla birlikte çalışırsa, Toto Wolff, mühendisler ve yatırımlar sayesinde büyük bir şans yakalayacağını anlamıştı."

"Sonuç olarak Mercedes, son 10 yılın en başarılı takımı oldu ve o da tarihin en büyük pilotu haline geldi. Pek çok kişi onun en iyi araca sahip olduğunu ve kendisi için her şeyin çok kolay olduğunu söyleyebilir. Fakat Lewis o şansı kendisi yarattı. Toto Wolff ile kendi takımını kurdu. "

"Bu, bir şans değil. Diğer pek çok sürücünün sahip olmadığı uzun vadeli bakış açısı ve sıkı çalışma." dedi.

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