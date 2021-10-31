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Vergne: "Hamilton, sezon başında Verstappen'e karşı pist üstünde hep 'iyi' davrandı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Jean Eric Vergne, Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasındaki mücadeleyi kimin kazanacağını bilemese de, iki taraf arasındaki gerilimin giderek arttığını düşünüyor.

Vergne: "Hamilton, sezon başında Verstappen'e karşı pist üstünde hep 'iyi' davrandı"

Max Verstappen bu yıl şimdiye kadarki 17 yarışta sekiz galibiyet, dokuz pole pozisyonu ve 13 podyum almayı başardı ve yarış başına 16.91'lik bir puan ortalaması yakalamış durumda.

Hamilton ise bu süreçte beş galibiyet, üç pole pozisyonu ve 12 podyum aldı. Puan ortalaması ise 16.21.

İkili, sezon başında sık sık birbirleriyle savaştılar ve zaman zaman temas yaşadılar. Verstappen, bazen Hamilton'a göre daha agresifti ve tıpkı Barselona'da olduğu gibi kazadan kaçınmaya çalıştığı anlar vardı.

Fakat Britanya'da, ikili arasındaki ilk gerçek temas yaşandı. Bu temasta Verstappen büyük bir kaza yaparken, Hamilton galibiyete uzandı.

Jean Eric Vergne, bu duruma dikkat çekti ve Hamilton'ın sezon başında, Verstappen'e karşı iyi davrandığını belirtti.

Vergne, "Tarihin en iyilerinden biri olan 2021 sezonunu takip etmekten büyük keyif alıyorum."

"Lewis ve Max arasındaki savaşları seyretmek hoşuma gidiyor. Max harika durumda, harika bir aracı var."

"Şampiyonluğu kimin alacağını bilmiyorum. Lewis'in Formula 1'de kanıtlayacak hiçbir şeyi yok. Onun şampiyonluklarını geçecek biri var mı bilmiyorum."

"Umarım aralarında, Suzuka'da Senna ve Prost arasında yaşananlar gibi olaylar yaşanmaz."

"Kimin kazanacağını söyleyemem fakat aralarında ilginç bir mücadele olacağını düşünüyorum. Hamilton yılın başında, Max'in çok agresif bir şekilde sürdüğü kısımda, ona karşı iyi davrandığını düşünüyorum. Fakat sonra tepki verdi."

"Silverstone'da bir kaza yaşandı ve bu, Lewis'in Max'e cevabıydı. Bu bir yarış olayı, ancak o gün Lewis iç taraftaydı ve önceki bazı yarışlarda yapmasına rağmen bu kez ayağını gaz pedalından çekmedi."

"Aralarındaki gerilim artıyor ve bunu görmek güzel." dedi.

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