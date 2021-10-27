Vergne: "Formula 1'e dönebilseydim, çoğu şeyi farklı yapardım"

Red Bull'un genç sürücü akademisinden yetişen sürücülerden biri olan Jean Eric Vergne, 2012-14 yılları arasında Toro Rosso ile Formula 1'le yarışmış fakat 2014 sonunda spordan ayrılmıştı.

2015 yılında Ferrari'de görev alan Vergne, sonrasında Formula E'ye geçti ve arka arkaya ikinci kez şampiyon oldu.

Şimdilerde bu seride devam eden Vergne, Formula 1 kariyeriyle alakalı Beyond the Grid podcastinde konuştu.

31 yaşındaki Vergne, "Red Bull olmasaydı, Formula 1'e giremezdim. Bu benim için açık bir şey."

"Belki de daha fazla fırsat elde etmek için farklı şeyler yapmalıydım. Fakat her şey bu şekilde gelişti. Bundan dersler çıkardım ve güçlendim. Fakat Formula 1'e dönseydim, farklı davranırdım."

"Benim için asıl sorun alt kategorilerde hep kazanmaya alışmış olmamdı ve ikinci bitirdiğimde bile üzülüyordum. Formula 1'e geçtikten sonra ilk yarışta puan kazanabilirdim ama son turda aptalca bir hata yüzünden onları kaybettim. Takım o kadar da üzgün görünmüyordu."

"Malezya'daki ikinci yarışta sekizinci bitirdim ve bitiş çizgisini geçtiğimde, 'sekizincilik, sekizinciliktir, çok da kötü değil' diye düşündüm. Fakat pite geldiğimde tüm takım, bu sonucu sanki yarışı ben kazanmışım gibi kutladı. Herkes beni tebrik etti. Son kendi kendime 'Harika ama takımın neden sekizinciliği kutladığını anlayamıyorum. Bu sonuçtan mutlu olamam, sekizinci bitirmek için burada değilim, podyumlar için savaşmak istiyorum' diye düşündüm."

Jean-Eric Vergne, Toro Rosso STR9 Renault Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Belki de bu, o zaman işin tamamen yanlış bir tutumdu. Sekizincilik ve dokuzunculuk beni daha mutlu etmeliydi. Toro Rosso seviyesinde bir takım için iyi bir sonuç olduğunu anlamalıydım. Sonuç olarak 'mutsuz Fransız' imajına büründüm. Bu beni, önümde veya arkamda olmasına veya 10., sonuncu ya da 6. olması rağmen her zaman yüzünde gülümseme olan Daniel Ricciardo'dan farklı kıldı. O hep mutluydu ve insanlar bundan hoşlanıyordu."

"Formula 1'e dönersem, sekizinci veya altıncı sırayı daha çok seveceğim. Ek olarak Red Bull'daki politik durumu daha iyi yönlendirebilirdim ve çok daha uyumlu davranırdım. Fakat bilirsiniz, her şey deneyimle geliyor."

"Daniel'le takım arkadaşı olduğumuz zaman daha iyi sonuçlar aldım. Son sezonumda da takım arkadaşımdan çok daha iyi performans gösterdim. Ertesi yıl, sezonun ilk yarısında harikaydım ve Kvyat'tan daha fazla puan aldım. Macaristan'da kuruyan pistte ikinciydim. Nico Rosberg bile arkamdaydı. Daniel o yarışı kazandı ve ben de puan aldım. Fakat bana telefon ettiler ve benim yerime bir genç sürücü getireceklerini söylediler. O ismin Max Verstappen olduğunu biliyordum."

"Bundan önce diğer takımlarla görüşmedim çünkü Red Bull ailesinin bir parçasıydım... Belki de en büyük hatam buydu. Toro Rosso'dasınız ve bir gün Red Bull'a gidiyorsunuz. Fakat ben üç yıl geçirdim ve Milton Keynes'te benim için yer olmadı. Bu yüzden Helmut bana yıl sonunda, benim için her şeyin biteceğini söyledi."

Jean-Eric Vergne, Formula E world champion Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Aslında bana bunu bu kadar erken söylemesi iyiydi ama aynı zamanda benim için asıl sorun haline de geldi. Toro Rosso'dan ayrılacağım duyuruldu ve yıl sonuna doğru Vettel'in Ferrari'ye geçeceği açıklandı. Red Bull'da boş yer vardı fakat onlar, göndereceklerini açıkladıktan sonra beni takıma davet edemezlerdi, bu mantıksız olurdu."

"Yaz aylarında Helmut ile yaptığım görüşmede ona 'Ya Vettel takımdan ayrılırsa?' diye sordum. O da 'O hiçbir yere gitmeyecek' dedi. Fakat ben ısrar ettim ve eğer böyle olursa ne olacağını sordum. O da bana 'Red Bull'a gidecek sıradaki kişi sensin' dedi. Japonya'da, cuma veya cumartesi günü Vettel'in Ferrari'ye gideceğini öğrendim. Red Bull bunun üzerine hemen bir yedek pilot bulmak istedi. Benim için zaten Jules Bianchi'nin kazası nedeniyle zor bir hafta sonuydu."

"Franz Tost takımda kalmamı istedi. Max'in yanında deneyimli bir sürücüye ihtiyacı vardı. Fakat Red Bull 'Tamam, Vergne'i takımda tutuyoruz' diyemedi. Gelecek vaat eden başka bir sürücüleri olan Carlos Sainz da vardı. Red Bull'a giden Kvyat'ın yerini o aldı."

"Helmut'un bana diğer birçok pilota yaptığı gibi yapmaması çok kötüydü: Benimle yarışmayacaklarını söylemek için sezonun son yarışını beklemedi. Eğer bekleseydi, Red Bull Racing koltuğu için mücadelede şansım, Kvyat'ınkinden çok daha yüksek olurdu, çünkü sonbaharda çok iyi performans gösterdim!" dedi.

Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso Fotoğraf: Sutton Images