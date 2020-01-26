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Formula 1 / Son dakika

Vergne: "F1'den ayrılırken hiç param kalmamıştı"

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Vergne: "F1'den ayrılırken hiç param kalmamıştı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Oca 2020 17:00

Jean-Eric Vergne, Formula 1 kariyerini pek de iyi yönetemediğini ve spordan ayrılırken cebinde hiç parası kalmadığını söyledi.

Red Bull'un genç sürücü akademisinden yetişen Jean Eric Vergne, 2012-14 yılları arasında Toro Rosso ile Formula 1'de yarışmış fakat Red Bull'un Daniil Kvyat'ı seçtiği 2015 sezonu öncesinde F1'e veda etmişti.

Kısa bir süre Ferrari'de simülatör pilotluğu da yapan Vergne, sonrasında Formula E'ye geçti ve geçen yıl arka arkaya ikinci kez şampiyon oldu.

29 yaşındaki pilot, Formula 1 kariyeriyle ilgili şöyle konuştu: "Gençken elbette daha enerjiktim, pek çok yarış ve şampiyona kazandım."

"Red Bull'a katıldım ve Toro Rosso ile ilk yılım çok zordu. Gerçekten kral olduğumu, herkesi yenebileceğimi ve onları idare edebileceğimi düşünüyordum. Ama ilk yıl gerçekten çok zordu. İnsanlar beni olumsuz birisi olarak gördü. Onlara göre asla mutlu değildim ve ama kendim de öyle olduğumu biliyordum."

"Gülümsemem gerektiğini anlamak çok uzun sürdü. Üç yıl boyunca gülümsemedim." 

Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso

"Formula 1'deki yıllarımda 'şunları yemelisin, böyle uyumalısın, gün boyunca çok fazla spor yapmalısın, bunu söylemelisin, böyle olmalısın, gülmemelisin, bu sefer gülmelisin' gibi şeyler söylendi. Bu bir robot olmak gibiydi. Araca bindiğinizde elbette eğleniyorsunuz. Eğlenmiyorsunuz diyemem. Ama gerçek kişi olmuyorsunuz."

"Ben keyif almak istiyorum. Yaptığım işi seviyorum ve neden farklı davranmalıyım ki? Eğlenmem gerekiyor."

"Beni gönderdikleri zamanı hatırlıyorum. Bu gerçekten çok zordu. Yaz mevsimiydi, ailemle birlikteydim. Adeta bombalanmak gibiydi. Tüm hayallerim paramparça olmuştu."

"Formula 1'den ayrıldığımda param bitmişti. Paramla rezil olmuştum. Hepsini harcamıştım ve çok fazla şey yapamamış ya da kazanamamıştım. İnsanlar Formula 1'de para olduğunu düşünüyor ve ben de kendimi adeta milyoner olarak gördüm. Tüm paramı harcadım."

"İşte o zaman hayatımdaki her şeyi sıfırlamak için iyi bir zamandı."

"Normal halime dönmem en az iki yıl sürdü. Formula E'deki ilk yılım çok kötüydü. Çünkü ruh halim çok kötüydü."

"Artık eğlenmek istiyorum. Yaptığım işi, bir pilot olarak çok seviyorum. Eğer istemiyorsam neden farklı davranmalıyım ki? Eğlenebilmeliyim. Başlangıçta durum böyle değildi. Çok kötü bir ruh halindeydim."

"Ama henüz 30 yaşında değilim ve motor sporlarında tarih yazmak istiyorum. İki şampiyonluk yeterli değil, daha fazlasını istiyorum."

Jean-Eric Vergne, Toro Rosso STR9 Renault

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Formula E
Pilotlar Jean-Eric Vergne
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Toro Rosso Şimdi al , Techeetah
Editör Benjamin Vinel

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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