Vegas'ta pistten gönderilen bilet sahiplerine, 200 dolarlık F1 ürün çeki teklif edildi!
Las Vegas'ta Perşembe akşamki antrenmanları izlemek için piste gelen ancak ilk seansta sadece 10 dakikalık pist üstü aksiyon izleyip ikinci antrenmanda tribünlerden gönderilen taraftarlara para iadesi yapmak yerine F1 hediye çeki teklif edildi.
F1'in Amerika'nın kumar cenneti sokaklarında uzun zamandır beklenen gösterisi Perşembe günü Carlos Sainz'in Ferrari'sinin 1. antrenmanın sadece sekizinci dakikasında gevşek bir su valfi kapağına çarparak büyük hasar görmesiyle kesintili bir başlangıç yaptı.
Pist çalışanlarının 6.2 km'lik pistteki 30 kapağın tamamını söküp kum ve asfaltla doldurmak zorunda kalması nedeniyle seans yarıda kesildi ve bu da 2. antrenmanın 2 saat 30 dakika ertelenmesine yol açtı.
Yerel saatle 02:30'da ikinci antrenman başladığında, lojistik ve iş kanunlarındaki kısıtlamalar nedeniyle taraftarlar ve konuklar etkinlikten çıkarılmıştı. Bu, F1'in hayalindeki şehre gelişini gölgeledi.
F1 ve Las Vegas Grand Prix'si durumu açıklayan birkaç bildiri yayınladı. Ancak özür dilemek ya da para iadesi yapmak yerine, sadece Perşembe günü bileti olan ve bu nedenle sadece sekiz dakikalık antrenman görebilen taraftarlara, etkinliğin çevrimiçi ürün mağazasında harcamaları için 200 dolarlık kupon verildi.
Tek günlük bilet sahiplerine gönderilen mesajda "Bir Formula 1 yarışında sürücülerin, taraftarların ve personelin emniyet ve güvenliğinden daha yüksek bir öncelik yoktur."
"Dün gece bir su valfi kapağının karıştığı olayın ardından Las Vegas Grand Prix'si, F1 ve FIA, 2. antrenman seansı başlamadan önce taraftar alanlarını kapatmak gibi zor bir kararla karşı karşıya kaldı."
"Biz durumu düzeltirken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Bu hafife aldığımız bir karar değildi. Desteğiniz için bir teşekkür olarak, size Las Vegas Grand Prix Resmi Mağazası için 200$'lık bir hediye çeki sunmak istiyoruz."
"Tam bir antrenman turunun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, herkes için güvenli ve eğlenceli bir yarış hafta sonu sunmayı dört gözle bekliyoruz." sözlerine yer verildi.
Fotoğraf: Erik Junius
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
Las Vegas Grand Prix CEO'su Renee Wilm Cuma günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, taraftarların neden saat 13:30'dan itibaren ayrılmalarının istendiğine ilişkin daha fazla ayrıntı verdi.
Açıklamada, "İlk olarak, uzun süredir hizmet veren ve önümüzdeki üç gece boyunca çalışmaları istenen kamu güvenliği ve güvenlik görevlilerimiz için endişeliydik."
"İkinci olarak, taraftarlarımızı otellerine geri götürmekten sorumlu olan ulaşım çalışanlarımız için endişeliydik. Federal yasalara göre, yasal ve güvenli bir şekilde otobüs kullanabilecekleri süreyi aşıyorlardı."
"Son olarak, ağırlama personelimizin önümüzdeki günlerde taraftar deneyiminin herkes için en iyi şekilde olmasını sağlamak için misafir alanlarımızı temizleme ve yeniden tedarik etme becerisine ihtiyacı vardı."
"Bunun hayal kırıklığı yarattığını biliyoruz. Taraftarlarımızın bu açıklamadan yola çıkarak, tüm katılımcıların emniyeti ve güvenliği ile tüm yarış hafta sonu boyunca taraftar deneyimi de dahil olmak üzere birçok menfaati dengelemek zorunda olduğumuzu anlayacaklarını umuyoruz."
"Hepimiz konserler, maçlar ve hatta diğer Formula 1 yarışları gibi hava koşulları ya da teknik sorunlar gibi nedenlerle iptal edilen etkinliklerde bulunduk."
"Böyle şeyler olur ve insanların anlayış göstereceğini umuyoruz." dedi.
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