Vegas GP, yeni sürprizlerle geri dönecek
2025 Las Vegas Grand Prix'si, Ferrari Challenge destek yarışı ve Paddock Club'ın üzerinde yer alacak buz pisti gibi yeni sürprizlerle izleyicilere sunulacak.
Drivers parade Vegas Oscar Piastri, McLaren Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Las Vegas Grand Prix organizatörleri, 2025 sezonu için yarış takvimine yeni eklemeler yaptı.
Ferrari Challenge, bu yılki Formula 1 yarışına destek kategorisi olarak dahil edilirken, Paddock Club'ın üzerine yerleştirilecek bir buz pisti de dikkat çekici bir yenilik olacak.
Organizasyonun sorumlusu Emily Prazer, bu yıl yaşanan gecikmeler ve lojistik sorunların ardından yapılacak yeniliklerin yarış deneyimini daha da artıracağını belirtti.
"Geçen yıl destek yarışı yapmamanın geri bildirimlerini aldık ve bu yıl Ferrari Challenge'ı eklemeye karar verdik."
"Ferrari, Vegas'ı seven büyük bir kitleyi de beraberinde getiriyor."
"Yarış haftasında büyük bir festival havası yaratmak istiyoruz ve bu yıl daha iyi bir etkinlik sunmayı hedefliyoruz."
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