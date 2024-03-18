Vedat Ali Dalokay, 2024’te DL Racing ile Lamborghini koltuğunda yer alacak

Tecrübeli yarış pilotu Vedat Ali Dalokay, 2024 sezonunda Lamborghini Roma by DL Racing takımıyla yarışacağını açıkladı. Karting serileriyle yarış hayatına başlayan Dalokay, 2018 yılında yeniden pistlere dönmüş ve 2022 itibarıyla Bitci Racing Team AMS takımıyla birlikte yarışmaya başlamıştı.

2022 Coppa Italya Turismo serisini birincilikle tamamlayan Vedat Ali Dalokay, 2023’te TCR Italy DSG serisinin bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Bitci Racing Team AMS’deki iki şampiyonluğunun ardından Dalokay, 2024 sezonunda DL Racing bünyesinde pistte yerini alacak.

Dalokay, Lamborghini ile İtalya’nın önde gelen 4 pistinde yarışacak

2024 İtalya GT Sprint Şampiyonası’na Lamborghini ile yarışmaya hazırlanan Dalokay, bu sene DL Racing ile birlikte Misano, Enzo Dino FerrariIMOLA, Mugello ve Monza gibi İtalya’nın efsaneleşmiş pistlerinde koltukta olacak.

Ülkemizi 4 yarış boyunca Lamborghini koltuğunda temsil edecek olan Vedat Ali Dalokay, ilk sınavını 3-5 Mayıs tarihleri arasında İtalya Misano pistinde verecek.

Hedef İtalya’nın efsanevi pistlerinde Türk bayrağını podyuma taşımak

Yeni takım anlaşmasına ve 2024 sezonuna ilişkin görüşlerini aktaran Lamborghini Roma by DL Racing Pilotu Vedat Ali Dalokay, “Yarış kariyerim için sürekli vites artırarak devam ettiğim son birkaç yıllık serüvende takım arkadaşlarımla birlikte birçok başarıya imza attık. 2022 ve 2023’te İtalya’da elde ettiğim şampiyonluklardan sonra artık 2024 itibarıyla yeni bir hikâyenin kapısını araladık. İtalya’nın önde gelen yarış takımlarından DL Racing’in pilotu olduğumu açıklamaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Aralık ayındaki test davetleriyle bir araya geldiğimiz DL Racing ekibiyle görüşmelerimiz olumlu ilerledi. Bu olumlu sürecin sonunda da 2024 sezonunda pistte birlikte mücadele etme fırsatı yakaladık. Şimdi önümüzde 4 yarış hafta sonunu kapsayan önemli bir süreç var. Testlerimizi yapıyoruz ve hem pist içi hem de pist dışı antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. İlk yarışımız benim de daha önce galibiyet yaşadığım Misano pistinde olacak. Lamborghini gibi bir araçla bu efsanevi pistlerde yarışacak olmak büyük bir adım. İlk kez bu segmentte bir araçla yarışacağım. En büyük hedefim geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayrağımızı podyumun en tepesine taşımak ve İstiklal Marşımızı İtalya’da dinletmek. Bu heyecan verici süreç için başta DL Racing’teki tüm takım arkadaşlarım ve ailem olmak üzere şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’deki tüm motor sporu tutkunlarının desteklerini bekliyorum.” dedi.

Otokoç ana sponsorluğunda piste çıkacak olan Lamborghini Roma by DL Racing Pilotu Vedat Ali Dalokay, ayrıca Fly-Inn, EvBodrum, Playa Tropical, Adastec, OMG, Walther Kranz PR Agency, OldFaithful Geyser, Jenerator İletişim, Scops, MRH Container ve Fikirmedya tarafından destekleniyor.